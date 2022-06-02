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Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области - РИА Новости, 02.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220602/sotskontrakty-1792558776.html
Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области
Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области - РИА Новости, 02.06.2022
Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области
Программа социальных контрактов хорошо себя показала в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:47
2022-06-02T10:47
липецкая область
игорь артамонов
многодетные семьи
дети
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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Программа социальных контрактов хорошо себя показала в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов."От дополнительной региональной меры поддержки мы ждём положительного результата. Это важно и с позиции помощи семьям, и с позиции развития села и местного качественного продукта", – сказал Артамонов, комментируя первый заключенный в Добровском районе Липецкой области региональный соцконтракт. Его заключила семья, воспитывающая троих детей. Недавно она оформила федеральный соцконтракт и занялась овцеводством. На дополнительные 250 тысяч рублей по региональному соцконтракту планируют приобрести еще овец и корм для них.Региональный соцконтракт введен в регионе неделю назад по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Теперь многодетные семьи, открывшие своё дело в сфере сельского хозяйства, могут дополнительно к 250 тысячам рублей федерального социального контракта получить дополнительно ещё 250 тысяч рублей из регионального бюджета.По данным регионального управления социальной политики, соцконтракты в Липецкой области очень востребованы у многодетных семей. На них приходится пятая часть от общего числа заключённых в 2021 году социальных контрактов. Почти 70% проектов, реализованных семьями, оказались успешными и помогли им значительно повысить доходы и улучшить благосостояние.
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игорь артамонов, многодетные семьи, дети
10:47 02.06.2022
 

Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Программа социальных контрактов хорошо себя показала в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов.
"От дополнительной региональной меры поддержки мы ждём положительного результата. Это важно и с позиции помощи семьям, и с позиции развития села и местного качественного продукта", – сказал Артамонов, комментируя первый заключенный в Добровском районе Липецкой области региональный соцконтракт. Его заключила семья, воспитывающая троих детей. Недавно она оформила федеральный соцконтракт и занялась овцеводством. На дополнительные 250 тысяч рублей по региональному соцконтракту планируют приобрести еще овец и корм для них.
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Региональный соцконтракт введен в регионе неделю назад по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Теперь многодетные семьи, открывшие своё дело в сфере сельского хозяйства, могут дополнительно к 250 тысячам рублей федерального социального контракта получить дополнительно ещё 250 тысяч рублей из регионального бюджета.
По данным регионального управления социальной политики, соцконтракты в Липецкой области очень востребованы у многодетных семей. На них приходится пятая часть от общего числа заключённых в 2021 году социальных контрактов. Почти 70% проектов, реализованных семьями, оказались успешными и помогли им значительно повысить доходы и улучшить благосостояние.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМногодетные семьиДети
 
 
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