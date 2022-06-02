https://ria.ru/20220602/sotskontrakty-1792558776.html

Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области

Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области - РИА Новости, 02.06.2022

Артамонов: соцконтракты хорошо себя зарекомендовали в Липецкой области

Программа социальных контрактов хорошо себя показала в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:47

2022-06-02T10:47

2022-06-02T10:47

липецкая область

игорь артамонов

многодетные семьи

дети

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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Программа социальных контрактов хорошо себя показала в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов."От дополнительной региональной меры поддержки мы ждём положительного результата. Это важно и с позиции помощи семьям, и с позиции развития села и местного качественного продукта", – сказал Артамонов, комментируя первый заключенный в Добровском районе Липецкой области региональный соцконтракт. Его заключила семья, воспитывающая троих детей. Недавно она оформила федеральный соцконтракт и занялась овцеводством. На дополнительные 250 тысяч рублей по региональному соцконтракту планируют приобрести еще овец и корм для них.Региональный соцконтракт введен в регионе неделю назад по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Теперь многодетные семьи, открывшие своё дело в сфере сельского хозяйства, могут дополнительно к 250 тысячам рублей федерального социального контракта получить дополнительно ещё 250 тысяч рублей из регионального бюджета.По данным регионального управления социальной политики, соцконтракты в Липецкой области очень востребованы у многодетных семей. На них приходится пятая часть от общего числа заключённых в 2021 году социальных контрактов. Почти 70% проектов, реализованных семьями, оказались успешными и помогли им значительно повысить доходы и улучшить благосостояние.

https://ria.ru/20220527/otdykh-1791118123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, многодетные семьи, дети