https://ria.ru/20220602/sotrudnichestvo-1792723028.html

Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества

Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества - РИА Новости, 02.06.2022

Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества

Астраханская область и одно из крупнейших на Ближнем Востоке объединений бизнеса иранский фонд "Мостазафан" подписали программу сотрудничества до 2026 года,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:55

2022-06-02T18:55

2022-06-02T18:55

экономика

астраханская область

иран

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/25/1520652529_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_e50f8b36125429276eba8b75576eaafd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Астраханская область и одно из крупнейших на Ближнем Востоке объединений бизнеса иранский фонд "Мостазафан" подписали программу сотрудничества до 2026 года, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Сегодня подписали программу сотрудничества на ближайшие пять лет с иранским фондом "Мостазафан". Организация - второе по значимости объединение бизнеса в Иране после Нефтяной корпорации, а также одно из крупнейших на Ближнем Востоке", - написал он в Telegram, отметив, что в фонд входит более 160 иранских фирм из различных сфер экономики.Первая встреча Бабушкина и руководителя фонда "Мостазафан" Парвиза Фаттаха состоялась в 2021 году в Тегеране. Тогда стороны обсуждали направления сотрудничества, теперь итогом переговоров стало подписание программы развития на 2022-2026 годы."Это комплексный документ, который ориентирован на наращивание взаимной торговли, создание логистического центра и рефрижераторного терминала в портовой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли судостроения, сельского хозяйства и многое другое", - уточнил губернатор.Он отметил, что в развитии международного транспортного коридора Север-Юг регион всецело поддерживает правительство РФ. Принято решение по дноуглублению Волго-Каспийского судоходного канала на всем его протяжении. К концу 2023 года глубины на всей акватории будут достигать 4,5 метра, что позволит полноценно загрузить уже существующие портовые мощности и те, что только создаются в рамках развития портовой ОЭЗ в астраханском порту Оля."Уверен, совместные действия с иранскими партнерами приведут к насыщению наших рынков нужной продукцией и будут способствовать повышению уровня жизни граждан обеих стран", - заключил Бабушкин.В настоящее время в Астраханской области работают 120 предприятий с участием иранского капитала. Более 90 процентов всех грузов, проходящих через астраханские порты, следует в иранском направлении. Также в Астрахани работает торговый дом Ирана и филиал иранского "Мир Бизнес Банка".

https://ria.ru/20220525/astrakhan-1790720079.html

https://ria.ru/20220511/aviareys-1787916415.html

https://ria.ru/20220531/vypuskniki-1791937310.html

астраханская область

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, астраханская область, иран, россия, в мире