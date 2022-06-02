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Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества - РИА Новости, 02.06.2022
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Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества
Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества - РИА Новости, 02.06.2022
Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества
Астраханская область и одно из крупнейших на Ближнем Востоке объединений бизнеса иранский фонд "Мостазафан" подписали программу сотрудничества до 2026 года,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:55
2022-06-02T18:55
экономика
астраханская область
иран
россия
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Астраханская область и одно из крупнейших на Ближнем Востоке объединений бизнеса иранский фонд "Мостазафан" подписали программу сотрудничества до 2026 года, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Сегодня подписали программу сотрудничества на ближайшие пять лет с иранским фондом "Мостазафан". Организация - второе по значимости объединение бизнеса в Иране после Нефтяной корпорации, а также одно из крупнейших на Ближнем Востоке", - написал он в Telegram, отметив, что в фонд входит более 160 иранских фирм из различных сфер экономики.Первая встреча Бабушкина и руководителя фонда "Мостазафан" Парвиза Фаттаха состоялась в 2021 году в Тегеране. Тогда стороны обсуждали направления сотрудничества, теперь итогом переговоров стало подписание программы развития на 2022-2026 годы."Это комплексный документ, который ориентирован на наращивание взаимной торговли, создание логистического центра и рефрижераторного терминала в портовой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли судостроения, сельского хозяйства и многое другое", - уточнил губернатор.Он отметил, что в развитии международного транспортного коридора Север-Юг регион всецело поддерживает правительство РФ. Принято решение по дноуглублению Волго-Каспийского судоходного канала на всем его протяжении. К концу 2023 года глубины на всей акватории будут достигать 4,5 метра, что позволит полноценно загрузить уже существующие портовые мощности и те, что только создаются в рамках развития портовой ОЭЗ в астраханском порту Оля."Уверен, совместные действия с иранскими партнерами приведут к насыщению наших рынков нужной продукцией и будут способствовать повышению уровня жизни граждан обеих стран", - заключил Бабушкин.В настоящее время в Астраханской области работают 120 предприятий с участием иранского капитала. Более 90 процентов всех грузов, проходящих через астраханские порты, следует в иранском направлении. Также в Астрахани работает торговый дом Ирана и филиал иранского "Мир Бизнес Банка".
https://ria.ru/20220525/astrakhan-1790720079.html
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экономика, астраханская область, иран, россия, в мире
18:55 02.06.2022
 
Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества

Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества на пять лет

© Depositphotos / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Астраханская область и одно из крупнейших на Ближнем Востоке объединений бизнеса иранский фонд "Мостазафан" подписали программу сотрудничества до 2026 года, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Сегодня подписали программу сотрудничества на ближайшие пять лет с иранским фондом "Мостазафан". Организация - второе по значимости объединение бизнеса в Иране после Нефтяной корпорации, а также одно из крупнейших на Ближнем Востоке", - написал он в Telegram, отметив, что в фонд входит более 160 иранских фирм из различных сфер экономики.
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Первая встреча Бабушкина и руководителя фонда "Мостазафан" Парвиза Фаттаха состоялась в 2021 году в Тегеране. Тогда стороны обсуждали направления сотрудничества, теперь итогом переговоров стало подписание программы развития на 2022-2026 годы.
"Это комплексный документ, который ориентирован на наращивание взаимной торговли, создание логистического центра и рефрижераторного терминала в портовой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли судостроения, сельского хозяйства и многое другое", - уточнил губернатор.
Он отметил, что в развитии международного транспортного коридора Север-Юг регион всецело поддерживает правительство РФ. Принято решение по дноуглублению Волго-Каспийского судоходного канала на всем его протяжении. К концу 2023 года глубины на всей акватории будут достигать 4,5 метра, что позволит полноценно загрузить уже существующие портовые мощности и те, что только создаются в рамках развития портовой ОЭЗ в астраханском порту Оля.
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"Уверен, совместные действия с иранскими партнерами приведут к насыщению наших рынков нужной продукцией и будут способствовать повышению уровня жизни граждан обеих стран", - заключил Бабушкин.
В настоящее время в Астраханской области работают 120 предприятий с участием иранского капитала. Более 90 процентов всех грузов, проходящих через астраханские порты, следует в иранском направлении. Также в Астрахани работает торговый дом Ирана и филиал иранского "Мир Бизнес Банка".
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