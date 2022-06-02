https://ria.ru/20220602/skulptury-1792570232.html

В Москве воссоздали скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ

В Москве воссоздали скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ - РИА Новости, 02.06.2022

В Москве воссоздали скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили воссоздание скульптурных композиций, украшавших павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:19

2022-06-02T11:19

2022-06-02T11:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

вднх

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_028a38e467f413bba353076bcd830560.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили воссоздание скульптурных композиций, украшавших павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков."Скульптуры матроса и солдата и скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР украшали фасад павильона до 1958 года. После декор был частично демонтирован либо скрыт фальшфасадами. В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне "Радиоэлектроника и связь" специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры. В ближайшее время они вновь займут свои места – на боковых устоях и над главным входом в павильон", - отметил Бирюков.Он рассказал, что сначала были сделаны макеты скульптур в масштабе 1:10, и после согласования со специалистами департамента культурного наследия их выполнили в натуральную величину. С них сняли формы, в которых отливались отдельные элементы. Собранные из частей скульптуры загрунтовали и покрасили."В ходе ремонтно-реставрационных работ случаются поистине уникальные находки: так, в техническом помещении под фонтаном обнаружили оригинал головы скульптуры матроса. Подлинный элемент использовали при воссоздании скульптуры", - поделился Бирюков.Он уточнил, что павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" был возведен в 1954 году, тогда он носил название "Поволжье". Его украшали сидящие фигуры высотой около 2,5 метров бойца, который в одной руке держит герб с надписью "1943" – год победы в Сталинградской битве, и матроса с щитом, на котором написано "1918" – год начала обороны Царицына.В центральной части фасада, над главным входом, располагалась скульптурная композиция высотой до 3,5 метров, изображающая рабочего и колхозницу, держащих герб РСФСР.После реставрации в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" разместится музей Олимпийского комитета России."За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства вернули исторический облик пяти павильонам на ВДНХ – №5 "Физика", №7 "Семена", №29 "Цветоводство и озеленение", №71 "РСФСР", №30 "Микробиологическая промышленность". Во время работ все сохранившиеся элементы архитектуры и декора бережно восстанавливаются, а утраченные воссоздаются по архивным материалам", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20220601/vozdukh-1792310415.html

https://realty.ria.ru/20220531/kapremont-1791673901.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх, петр бирюков