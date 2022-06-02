https://ria.ru/20220602/skulptury-1792570232.html
В Москве воссоздали скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ
В Москве воссоздали скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ - РИА Новости, 02.06.2022
В Москве воссоздали скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили воссоздание скульптурных композиций, украшавших павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:19
2022-06-02T11:19
2022-06-02T11:19
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москва
вднх
петр бирюков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили воссоздание скульптурных композиций, украшавших павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков."Скульптуры матроса и солдата и скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР украшали фасад павильона до 1958 года. После декор был частично демонтирован либо скрыт фальшфасадами. В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне "Радиоэлектроника и связь" специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры. В ближайшее время они вновь займут свои места – на боковых устоях и над главным входом в павильон", - отметил Бирюков.Он рассказал, что сначала были сделаны макеты скульптур в масштабе 1:10, и после согласования со специалистами департамента культурного наследия их выполнили в натуральную величину. С них сняли формы, в которых отливались отдельные элементы. Собранные из частей скульптуры загрунтовали и покрасили."В ходе ремонтно-реставрационных работ случаются поистине уникальные находки: так, в техническом помещении под фонтаном обнаружили оригинал головы скульптуры матроса. Подлинный элемент использовали при воссоздании скульптуры", - поделился Бирюков.Он уточнил, что павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" был возведен в 1954 году, тогда он носил название "Поволжье". Его украшали сидящие фигуры высотой около 2,5 метров бойца, который в одной руке держит герб с надписью "1943" – год победы в Сталинградской битве, и матроса с щитом, на котором написано "1918" – год начала обороны Царицына.В центральной части фасада, над главным входом, располагалась скульптурная композиция высотой до 3,5 метров, изображающая рабочего и колхозницу, держащих герб РСФСР.После реставрации в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" разместится музей Олимпийского комитета России."За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства вернули исторический облик пяти павильонам на ВДНХ – №5 "Физика", №7 "Семена", №29 "Цветоводство и озеленение", №71 "РСФСР", №30 "Микробиологическая промышленность". Во время работ все сохранившиеся элементы архитектуры и декора бережно восстанавливаются, а утраченные воссоздаются по архивным материалам", - отметил Бирюков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, вднх, петр бирюков
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили воссоздание скульптурных композиций, украшавших павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.
"Скульптуры матроса и солдата и скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР
украшали фасад павильона до 1958 года. После декор был частично демонтирован либо скрыт фальшфасадами. В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне "Радиоэлектроника и связь" специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры. В ближайшее время они вновь займут свои места – на боковых устоях и над главным входом в павильон", - отметил Бирюков.
Он рассказал, что сначала были сделаны макеты скульптур в масштабе 1:10, и после согласования со специалистами департамента культурного наследия их выполнили в натуральную величину. С них сняли формы, в которых отливались отдельные элементы. Собранные из частей скульптуры загрунтовали и покрасили.
"В ходе ремонтно-реставрационных работ случаются поистине уникальные находки: так, в техническом помещении под фонтаном обнаружили оригинал головы скульптуры матроса. Подлинный элемент использовали при воссоздании скульптуры", - поделился Бирюков.
Он уточнил, что павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" был возведен в 1954 году, тогда он носил название "Поволжье". Его украшали сидящие фигуры высотой около 2,5 метров бойца, который в одной руке держит герб с надписью "1943" – год победы в Сталинградской битве, и матроса с щитом, на котором написано "1918" – год начала обороны Царицына.
В центральной части фасада, над главным входом, располагалась скульптурная композиция высотой до 3,5 метров, изображающая рабочего и колхозницу, держащих герб РСФСР.
После реставрации в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" разместится музей Олимпийского комитета России
.
"За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства вернули исторический облик пяти павильонам на ВДНХ – №5 "Физика", №7 "Семена", №29 "Цветоводство и озеленение", №71 "РСФСР", №30 "Микробиологическая промышленность". Во время работ все сохранившиеся элементы архитектуры и декора бережно восстанавливаются, а утраченные воссоздаются по архивным материалам", - отметил Бирюков.