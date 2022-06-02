https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792656057.html

Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы

Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы - РИА Новости, 02.06.2022

Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы

Ассоциация юристов России проверит законность санкций, введенных против РФ, сообщил журналистам председатель организации Сергей Степашин. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:31

2022-06-02T15:31

2022-06-02T15:31

россия

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Ассоциация юристов России проверит законность санкций, введенных против РФ, сообщил журналистам председатель организации Сергей Степашин."Мы создали комиссию по изучению незаконных действий западного мира. Новая комиссия АЮР займется анализом незаконных юридических действий против России - это не санкции, это именно незаконные юридические действия. И кому-то придется за это отвечать", - заявил Степашин на заседании президиума и правления АЮР.По его мнению, ситуация требует серьезной юридической проработки.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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россия, ассоциация юристов россии