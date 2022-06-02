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Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы - РИА Новости, 02.06.2022
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Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы
Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы - РИА Новости, 02.06.2022
Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы
Ассоциация юристов России проверит законность санкций, введенных против РФ, сообщил журналистам председатель организации Сергей Степашин. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:31
2022-06-02T15:31
россия
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Ассоциация юристов России проверит законность санкций, введенных против РФ, сообщил журналистам председатель организации Сергей Степашин."Мы создали комиссию по изучению незаконных действий западного мира. Новая комиссия АЮР займется анализом незаконных юридических действий против России - это не санкции, это именно незаконные юридические действия. И кому-то придется за это отвечать", - заявил Степашин на заседании президиума и правления АЮР.По его мнению, ситуация требует серьезной юридической проработки.
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россия, ассоциация юристов россии
15:31 02.06.2022
 
Ассоциация юристов России проверит законность санкций против Москвы

Глава Ассоциация юристов России Степашин: юристы проверят законность санкций против Москвы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Ассоциация юристов России проверит законность санкций, введенных против РФ, сообщил журналистам председатель организации Сергей Степашин.
"Мы создали комиссию по изучению незаконных действий западного мира. Новая комиссия АЮР займется анализом незаконных юридических действий против России - это не санкции, это именно незаконные юридические действия. И кому-то придется за это отвечать", - заявил Степашин на заседании президиума и правления АЮР.
По его мнению, ситуация требует серьезной юридической проработки.
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