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В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022
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В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России
В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022
В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призывают проанализировать политику санкций и тщательно взвесить целесообразность сохранения... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:23
2022-06-02T09:23
экономика
фао
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призывают проанализировать политику санкций и тщательно взвесить целесообразность сохранения ограничительных мер, в том числе против России, в свете нынешнего кризиса с продовольствием в мире, заявил в интервью РИА Новости глава директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."В целом ФАО решительно выступает против любых санкций и ограничительных торговых мер. Мы считаем, что мировой продовольственный рынок - это огромное достижение человечества. Он сформировался исторически и представляет собой сложную и достаточно гармонично функционирующую систему", - сказал Кобяков.Он отметил, что с появлением ВТО "торговля продовольствием приобрела сбалансированный и, по большей части, справедливый характер"."Любые нарушения этого баланса - два шага назад. Они вызывают рост цен, ухудшают экономическую ситуацию целых районов, стран, регионов, отбрасывают человечество назад в движении к устойчивому развитию. К сожалению, санкции обычно затрагивают те слои населения, на которые они не были нацелены их авторами. Поэтому в политических рекомендациях ФАО по выходу из этой ситуации (нынешнего продовольственного кризиса в мире - ред.) есть призывы проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения", - отметил Кобяков.
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экономика, фао, всемирная торговая организация (вто)
09:23 02.06.2022
 
В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России

В ФАО призвали взвесить целесообразность сохранения санкций против России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призывают проанализировать политику санкций и тщательно взвесить целесообразность сохранения ограничительных мер, в том числе против России, в свете нынешнего кризиса с продовольствием в мире, заявил в интервью РИА Новости глава директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.
"В целом ФАО решительно выступает против любых санкций и ограничительных торговых мер. Мы считаем, что мировой продовольственный рынок - это огромное достижение человечества. Он сформировался исторически и представляет собой сложную и достаточно гармонично функционирующую систему", - сказал Кобяков.
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Он отметил, что с появлением ВТО "торговля продовольствием приобрела сбалансированный и, по большей части, справедливый характер".
"Любые нарушения этого баланса - два шага назад. Они вызывают рост цен, ухудшают экономическую ситуацию целых районов, стран, регионов, отбрасывают человечество назад в движении к устойчивому развитию. К сожалению, санкции обычно затрагивают те слои населения, на которые они не были нацелены их авторами. Поэтому в политических рекомендациях ФАО по выходу из этой ситуации (нынешнего продовольственного кризиса в мире - ред.) есть призывы проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения", - отметил Кобяков.
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