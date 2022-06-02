https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792524140.html

В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России

В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022

В ФАО призвали проанализировать политику санкций против России

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призывают проанализировать политику санкций и тщательно взвесить целесообразность сохранения... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:23

2022-06-02T09:23

2022-06-02T09:23

экономика

фао

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призывают проанализировать политику санкций и тщательно взвесить целесообразность сохранения ограничительных мер, в том числе против России, в свете нынешнего кризиса с продовольствием в мире, заявил в интервью РИА Новости глава директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."В целом ФАО решительно выступает против любых санкций и ограничительных торговых мер. Мы считаем, что мировой продовольственный рынок - это огромное достижение человечества. Он сформировался исторически и представляет собой сложную и достаточно гармонично функционирующую систему", - сказал Кобяков.Он отметил, что с появлением ВТО "торговля продовольствием приобрела сбалансированный и, по большей части, справедливый характер"."Любые нарушения этого баланса - два шага назад. Они вызывают рост цен, ухудшают экономическую ситуацию целых районов, стран, регионов, отбрасывают человечество назад в движении к устойчивому развитию. К сожалению, санкции обычно затрагивают те слои населения, на которые они не были нацелены их авторами. Поэтому в политических рекомендациях ФАО по выходу из этой ситуации (нынешнего продовольственного кризиса в мире - ред.) есть призывы проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения", - отметил Кобяков.

https://ria.ru/20220602/prodovolstvie-1792523097.html

https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, фао, всемирная торговая организация (вто)