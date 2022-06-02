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В Раде не исключили удары по территории России американскими ракетами - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/rakety-1792572851.html
В Раде не исключили удары по территории России американскими ракетами
В Раде не исключили удары по территории России американскими ракетами - РИА Новости, 02.06.2022
В Раде не исключили удары по территории России американскими ракетами
Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:25
2022-06-02T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование."Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать", - заявил Чернев в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявление американской стороны. Он назвал военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве "легитимными целями для Украины" и добавил, что у Киева "есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, "Точки-У", которые могут поражать такие цели".В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что Киев может начать применять это оружие против России, Песков ответил, что российские ведомства, в том числе минобороны и погранслужба, системно оценивают все риски и применяют соответствующие меры.
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792446460.html
https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
11:25 02.06.2022 (обновлено: 12:15 02.06.2022)
 
В Раде не исключили удары по территории России американскими ракетами

Депутат Рады Чернев не исключил удары по территории России американскими РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование.
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"Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать", - заявил Чернев в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявление американской стороны. Он назвал военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве "легитимными целями для Украины" и добавил, что у Киева "есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, "Точки-У", которые могут поражать такие цели".
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что Киев может начать применять это оружие против России, Песков ответил, что российские ведомства, в том числе минобороны и погранслужба, системно оценивают все риски и применяют соответствующие меры.
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