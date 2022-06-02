https://ria.ru/20220602/rabota-1792581866.html

В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест

В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест - РИА Новости, 02.06.2022

В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году создали 1,3 тысячи новых рабочих мест, число сотрудников этих компаний достигло 8,5 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:57

2022-06-02T11:57

2022-06-02T11:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году создали 1,3 тысячи новых рабочих мест, число сотрудников этих компаний достигло 8,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."К началу 2022 года общее количество сотрудников столичной особой экономической зоны превысило 11 тысяч человек. Почти 8,5 тысячи из них – специалисты из 90 компаний-резидентов", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, руководитель ДИПП Владислав Овчинский уточнил, что более половины работников компаний столичной ОЭЗ заняты на предприятиях по производству микроэлектроники."Сейчас почти пять тысяч человек в ОЭЗ работают на предприятиях, выпускающих микроэлектронику, а около 1,5 тысячи – в компаниях, развивающих медицинские технологии и фармацевтику. Еще примерно тысяча человек трудится в IT-отрасли, а более 450 сотрудников – в кластере высокотехнологичных производств. Наконец, примерно 250 специалистов создают современные материалы для строительной и других отраслей, 200 работают с энергоэффективными технологиями", – сообщил Овчинский.В 2021 году лидером по созданию новых рабочих мест стал кластер медицинских технологий и биофармацевтики. За год число сотрудников 20 предприятий кластера выросло на 1,1 тысячи человек. Такая динамика связана с появлением в ОЭЗ четырех новых резидентов данной отрасли и запуском крупных проектов. Предприятия кластера продолжают активный набор специалистов: этой весной шесть компаний сообщили о появлении 80 новых вакансий, рассказали в ДИПП.

https://ria.ru/20220601/igrushki-1792319007.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, работа