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В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест - РИА Новости, 02.06.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест
В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест - РИА Новости, 02.06.2022
В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году создали 1,3 тысячи новых рабочих мест, число сотрудников этих компаний достигло 8,5 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:57
2022-06-02T11:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
работа
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году создали 1,3 тысячи новых рабочих мест, число сотрудников этих компаний достигло 8,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."К началу 2022 года общее количество сотрудников столичной особой экономической зоны превысило 11 тысяч человек. Почти 8,5 тысячи из них – специалисты из 90 компаний-резидентов", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, руководитель ДИПП Владислав Овчинский уточнил, что более половины работников компаний столичной ОЭЗ заняты на предприятиях по производству микроэлектроники."Сейчас почти пять тысяч человек в ОЭЗ работают на предприятиях, выпускающих микроэлектронику, а около 1,5 тысячи – в компаниях, развивающих медицинские технологии и фармацевтику. Еще примерно тысяча человек трудится в IT-отрасли, а более 450 сотрудников – в кластере высокотехнологичных производств. Наконец, примерно 250 специалистов создают современные материалы для строительной и других отраслей, 200 работают с энергоэффективными технологиями", – сообщил Овчинский.В 2021 году лидером по созданию новых рабочих мест стал кластер медицинских технологий и биофармацевтики. За год число сотрудников 20 предприятий кластера выросло на 1,1 тысячи человек. Такая динамика связана с появлением в ОЭЗ четырех новых резидентов данной отрасли и запуском крупных проектов. Предприятия кластера продолжают активный набор специалистов: этой весной шесть компаний сообщили о появлении 80 новых вакансий, рассказали в ДИПП.
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москва, владислав овчинский, работа
11:57 02.06.2022
 

В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали 1,3 тысячи новых рабочих мест

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году создали 1,3 тысячи новых рабочих мест, число сотрудников этих компаний достигло 8,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"К началу 2022 года общее количество сотрудников столичной особой экономической зоны превысило 11 тысяч человек. Почти 8,5 тысячи из них – специалисты из 90 компаний-резидентов", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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В свою очередь, руководитель ДИПП Владислав Овчинский уточнил, что более половины работников компаний столичной ОЭЗ заняты на предприятиях по производству микроэлектроники.
"Сейчас почти пять тысяч человек в ОЭЗ работают на предприятиях, выпускающих микроэлектронику, а около 1,5 тысячи – в компаниях, развивающих медицинские технологии и фармацевтику. Еще примерно тысяча человек трудится в IT-отрасли, а более 450 сотрудников – в кластере высокотехнологичных производств. Наконец, примерно 250 специалистов создают современные материалы для строительной и других отраслей, 200 работают с энергоэффективными технологиями", – сообщил Овчинский.
В 2021 году лидером по созданию новых рабочих мест стал кластер медицинских технологий и биофармацевтики. За год число сотрудников 20 предприятий кластера выросло на 1,1 тысячи человек. Такая динамика связана с появлением в ОЭЗ четырех новых резидентов данной отрасли и запуском крупных проектов. Предприятия кластера продолжают активный набор специалистов: этой весной шесть компаний сообщили о появлении 80 новых вакансий, рассказали в ДИПП.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийРабота
 
 
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