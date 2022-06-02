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СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/pytki-1792556627.html
СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных
СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных - РИА Новости, 02.06.2022
СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных
Российские следователи получили из ФСБ данные о причастности к посягательствам на жизнь российских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:40
2022-06-02T10:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи получили из ФСБ данные о причастности к посягательствам на жизнь российских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Посохова, ему заочно предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.Отмечается, что российские следователи продолжают расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми российских военнослужащих. В ведомстве напомнили, что ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев. Они объявлены в розыск и заочно арестованы."Из ФСБ РФ получены сведения о других лицах, причастных к совершённому преступлению. Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ. Инициируется его розыск", - говорится в сообщении.Кроме того, проверяется причастность к преступления боевика полка "Азов" Ивана Никифорова и начальника управления СБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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россия, украина, харьковская область, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, следственный комитет россии (ск рф)
10:40 02.06.2022
 
СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных

СК России заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ Посохову за пытки российских военных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи получили из ФСБ данные о причастности к посягательствам на жизнь российских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Посохова, ему заочно предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Отмечается, что российские следователи продолжают расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми российских военнослужащих. В ведомстве напомнили, что ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев. Они объявлены в розыск и заочно арестованы.
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"Из ФСБ РФ получены сведения о других лицах, причастных к совершённому преступлению. Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ. Инициируется его розыск", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется причастность к преступления боевика полка "Азов" Ивана Никифорова и начальника управления СБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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