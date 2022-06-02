https://ria.ru/20220602/pytki-1792556627.html

СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных

СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных - РИА Новости, 02.06.2022

СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных

Российские следователи получили из ФСБ данные о причастности к посягательствам на жизнь российских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:40

2022-06-02T10:40

2022-06-02T10:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи получили из ФСБ данные о причастности к посягательствам на жизнь российских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Посохова, ему заочно предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.Отмечается, что российские следователи продолжают расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми российских военнослужащих. В ведомстве напомнили, что ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев. Они объявлены в розыск и заочно арестованы."Из ФСБ РФ получены сведения о других лицах, причастных к совершённому преступлению. Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ. Инициируется его розыск", - говорится в сообщении.Кроме того, проверяется причастность к преступления боевика полка "Азов" Ивана Никифорова и начальника управления СБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220530/pytki-1791777712.html

https://ria.ru/20220506/pytki-1787139875.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, харьковская область, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, следственный комитет россии (ск рф)