СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных
СК России заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ Посохову за пытки российских военных
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи получили из ФСБ данные о причастности к посягательствам на жизнь российских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Посохова, ему заочно предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Отмечается, что российские следователи продолжают расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми российских военнослужащих. В ведомстве напомнили, что ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев. Они объявлены в розыск и заочно арестованы.
"Из ФСБ РФ получены сведения о других лицах, причастных к совершённому преступлению. Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ. Инициируется его розыск", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется причастность к преступления боевика полка "Азов" Ивана Никифорова и начальника управления СБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.