https://ria.ru/20220602/putin-1792613482.html

Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь юбилея Петра I

Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь юбилея Петра I - РИА Новости, 02.06.2022

Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь юбилея Петра I

Президент РФ примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:23

2022-06-02T13:23

2022-06-02T13:23

морская держава

владимир путин

петр i

морская держава

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня его рождения, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," — сказал он.Также пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин очень ценит личность Петра I."Вообще, Путин — глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг — многие руководители российского государства на протяжении всей истории. И всех их президент очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," — отметил Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20211102/petr-1757307304.html

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владимир путин, петр i, морская держава