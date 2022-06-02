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Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь юбилея Петра I
Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь юбилея Петра I - РИА Новости, 02.06.2022
Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь юбилея Петра I
Президент РФ примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
морская держава
владимир путин
петр i
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня его рождения, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," — сказал он.Также пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин очень ценит личность Петра I."Вообще, Путин — глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг — многие руководители российского государства на протяжении всей истории. И всех их президент очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," — отметил Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20211102/petr-1757307304.html
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владимир путин, петр i, морская держава
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня его рождения, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," — сказал он.
Также пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин очень ценит личность Петра I.
"Вообще, Путин — глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг — многие руководители российского государства на протяжении всей истории. И всех их президент очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," — отметил Дмитрий Песков.