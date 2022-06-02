https://ria.ru/20220602/puteshestviya-1792352086.html
Названы новые авиамаршруты за рубеж, доступные для россиян
Названы новые авиамаршруты за рубеж, доступные для россиян - РИА Новости, 02.06.2022
Названы новые авиамаршруты за рубеж, доступные для россиян
В расписании иностранных авиаперевозчиков в июне появились новые рейсы, которые могут заинтересовать российских туристов при путешествии в Европу и на морские... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:34
2022-06-02T10:34
2022-06-02T10:34
туризм
туризм
стамбул
афины
белград (город)
qatar airways
turkish airlines
aegean airlines
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В расписании иностранных авиаперевозчиков в июне появились новые рейсы, которые могут заинтересовать российских туристов при путешествии в Европу и на морские курорты, сообщает АТОР.Сразу две авиакомпании начнут летать в Черногорию. С 18 июня Air Montenegro перевезет пассажиров из Стамбула в Подгорицу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Перевозчик flydubai с 23 июня отправляет путешественников из Дубая в Тиват по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.Есть и еще один способ добраться до Черногории, но уже из Сербии и по земле. С 17 июня 2022 года между странами начнет ежедневно курсировать поезд, в составе которого будут вагоны для перевозки автомобилей.Также в июне возобновит сезонные рейсы Qatar Airways — из Дохи в Анталью, Бодрум и Адану. Они уже летают в Стамбул и Анкару.С 14 июня дважды в неделю из Еревана в Анталью полетит Fly One Armenia.Turkish Airlines добавили в свою маршрутную сеть еще два международных направления: с 7 июня стартуют перелеты из Стамбула в Бухару и в Лейпциг. "Дочка" турецкого перевозчика Anadolu Jet начинает возить пассажиров из Стамбула в Милан.Увеличится количество рейсов из Афин на Кипр. Aegean Airlines отправит клиентов в Ларнаку и Пафос. До Афин россиянам придется добираться через Ереван, Стамбул, Белград или Дубай.Air Serbia восстановит маршрутную сеть в допандемийном объеме и добавит в нее еще 30 городов. Так, компания увеличит частоту рейсов из Белграда в Афины, Берлин, Амстердам, Бухарест, Дубровник, Ларнаку, Милан, Нью-Йорк, Прагу, Рим, Венецию. Также будут открыты полеты в Бари, Болонью, Ганновер, Лион, Нюрнберг, Пальму, Зальцбург, Сочи и Триест.В общей сложности в июне Air Serbia будет возить пассажиров из Белграда по 52 международным направлениям.
https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html
https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html
стамбул
афины
белград (город)
черногория
италия
кипр
турция
лейпциг
бари
милан
барселона (город)
салоники
бухара
ереван
осло
дубровник
амстердам
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, стамбул, афины, белград (город), qatar airways, turkish airlines, aegean airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), пассажиры, самолеты, черногория, италия, кипр, турция, лейпциг, бари, милан, куда поехать в выходные, куда можно лететь, барселона (город), салоники, бухара, ереван, осло, дубровник, амстердам
Названы новые авиамаршруты за рубеж, доступные для россиян
Эксперты рассказали об удобных для россиян стыковках при визите в Черногорию и Италию
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
В расписании иностранных авиаперевозчиков в июне появились новые рейсы, которые могут заинтересовать российских туристов при путешествии в Европу и на морские курорты, сообщает
АТОР.
Сразу две авиакомпании начнут летать в Черногорию. С 18 июня Air Montenegro перевезет пассажиров из Стамбула в Подгорицу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Перевозчик flydubai с 23 июня отправляет путешественников из Дубая в Тиват по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Есть и еще один способ добраться до Черногории, но уже из Сербии и по земле. С 17 июня 2022 года между странами начнет ежедневно курсировать поезд, в составе которого будут вагоны для перевозки автомобилей.
Также в июне возобновит сезонные рейсы Qatar Airways — из Дохи в Анталью, Бодрум и Адану. Они уже летают в Стамбул и Анкару.
С 14 июня дважды в неделю из Еревана в Анталью полетит Fly One Armenia.
Turkish Airlines добавили в свою маршрутную сеть еще два международных направления: с 7 июня стартуют перелеты из Стамбула в Бухару и в Лейпциг. "Дочка" турецкого перевозчика Anadolu Jet начинает возить пассажиров из Стамбула в Милан.
Увеличится количество рейсов из Афин на Кипр. Aegean Airlines отправит клиентов в Ларнаку и Пафос. До Афин россиянам придется добираться через Ереван, Стамбул, Белград или Дубай.
Air Serbia восстановит маршрутную сеть в допандемийном объеме и добавит в нее еще 30 городов. Так, компания увеличит частоту рейсов из Белграда в Афины, Берлин, Амстердам, Бухарест, Дубровник, Ларнаку, Милан, Нью-Йорк, Прагу, Рим, Венецию. Также будут открыты полеты в Бари, Болонью, Ганновер, Лион, Нюрнберг, Пальму, Зальцбург, Сочи и Триест.
В общей сложности в июне Air Serbia будет возить пассажиров из Белграда по 52 международным направлениям.