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ПСБ открыл шестой Центр Уличного Баскетбола

ПСБ открыл шестой Центр Уличного Баскетбола - РИА Новости, 02.06.2022

ПСБ открыл шестой Центр Уличного Баскетбола

ПСБ открыл в Тюмени новый Центр Уличного Баскетбола, ставший шестым по счету в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям", сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:18

2022-06-02T16:18

2022-06-02T16:18

тюмень

псб (банк псб)

спорт

банки

дети

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ПСБ открыл в Тюмени новый Центр Уличного Баскетбола, ставший шестым по счету в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям", сообщает пресс-служба банка. Новый современный центр, соответствующий всем стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА), обеспечит занятия спортом до 250 тысячам человек в год. В нем можно проводить соревнования любого уровня - от городских до всероссийских и международных. Его площадь составляет 2 тысячи квадратных метров, на территории располагаются 5 площадок для баскетбола 3×3."Сегодня "Первый Всероссийский Спортивный Проект "ПСБ-Детям" реализован в Тюмени - теперь мальчики и девочки смогут заниматься любимым видом спорта на качественной площадке и совершенно бесплатно. Мы видели горящие глаза юных спортсменов, которым не терпелось забросить первый мяч в корзину, и они это сделали, провели на площадке первые спортивные соревнования. Надеюсь, в будущем они будут представлять цвета нашего флага на всех международных соревнованиях", — сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц на церемонии открытия центра.По словам президента РФБ Андрея Кириленко, Центр Уличного Баскетбола не только даст сильный толчок развитию баскетбола в регионе, но и еще более пополнит огромную баскетбольную семью благодаря тем мальчишкам и девчонкам, которые впервые выйдут на баскетбольную площадку."Первый Всероссийский Спортивный Проект "ПСБ — Детям" реализуется с 2020 года совместно с Российской Федерацией Баскетбола.

https://ria.ru/20220601/fotovystavka-1792368723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, псб (банк псб), спорт, банки, дети