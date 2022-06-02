https://ria.ru/20220602/prodovolstvie-1792523097.html

ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие

ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие - РИА Новости, 02.06.2022

ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие

По прогнозам ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:18

2022-06-02T09:18

2022-06-02T09:18

экономика

фао

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. По прогнозам ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов, это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх. Да, сейчас сезон урожая во многих странах-производителях, поэтому будут сезонные колебания", - сказал Кобяков.Он отметил, что ФАО отслеживает цены на пять основных товарных групп - зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, на основании которых выводится композитный индекс."В целом эта кривая все-таки ползет вверх. Не только вследствие нынешнего продовольственного кризиса. Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру. Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу. Пока мы не прогнозируем коренного улучшения ситуации. Сейчас задача состоит в том, чтобы эти цены стабилизировать главным образом за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы", - добавил Кобяков.

https://ria.ru/20220527/eaes-1791157337.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, фао, россия