https://ria.ru/20220602/prodovolstvie-1792523097.html
ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие
ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие - РИА Новости, 02.06.2022
ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие
По прогнозам ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:18
2022-06-02T09:18
2022-06-02T09:18
экономика
фао
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164364_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_5c3972745e3c329dd3015f1712f7bc6e.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. По прогнозам ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов, это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх. Да, сейчас сезон урожая во многих странах-производителях, поэтому будут сезонные колебания", - сказал Кобяков.Он отметил, что ФАО отслеживает цены на пять основных товарных групп - зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, на основании которых выводится композитный индекс."В целом эта кривая все-таки ползет вверх. Не только вследствие нынешнего продовольственного кризиса. Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру. Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу. Пока мы не прогнозируем коренного улучшения ситуации. Сейчас задача состоит в том, чтобы эти цены стабилизировать главным образом за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы", - добавил Кобяков.
https://ria.ru/20220527/eaes-1791157337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11d31259a0177d2d699e0b3a93c5bdd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, фао, россия
ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие
ФАО ожидает роста индекса цен на продовольствие, уже достигшего 160 пунктов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. По прогнозам ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.
"Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов, это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх. Да, сейчас сезон урожая во многих странах-производителях, поэтому будут сезонные колебания", - сказал Кобяков.
Он отметил, что ФАО
отслеживает цены на пять основных товарных групп - зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, на основании которых выводится композитный индекс.
"В целом эта кривая все-таки ползет вверх. Не только вследствие нынешнего продовольственного кризиса. Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру. Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу. Пока мы не прогнозируем коренного улучшения ситуации. Сейчас задача состоит в том, чтобы эти цены стабилизировать главным образом за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы", - добавил Кобяков.