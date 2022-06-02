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Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить, заявили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
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Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить, заявили в ФАО
Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить, заявили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить, заявили в ФАО
В мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины, сказал в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:18
2022-06-02T09:18
экономика
россия
украина
эфиопия
фао
международный фонд сельскохозяйственного развития
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."В краткосрочной перспективе таких стран нет. Если говорить о доле, которую занимают Россия и Украина на мировом рынке зерна, то она превышает 30%. Россия экспортировала в прошлом году 35 млн тонн, Украина - порядка 12 млн. Свыше 50 стран зависят от поставок из Черноморского бассейна более чем на 30%. По оценкам экономистов, зависимость на 30% - это критический порог. Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальной экономике и гражданскими волнениями", - сказал Кобяков.Он отметил, что есть страны, которые, по сути, полностью получают все свое продовольственное зерно и кормовое зерно из России и с Украины. Так, например, Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия на 100% покрывают свои потребности поставками зерна из России. Из африканских стран сильно зависят от импорта российского зерна Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Конго, Намибия, Руанда и Того. Страны, которые больше всего полагаются на закупки как украинского, так и российского зерна – Гана, Израиль, Иран, Иордания, Кения, Ливия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Эфиопия.По словам Кобякова, в начале мая ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная продовольственная программа выпустили совместный доклад, "в котором говорится, что сегодня 570 тысяч человек находятся в зоне критического голода, на пороге голодной смерти - это жители таких стран, как Йемен, Мадагаскар, Эфиопия - они получают зерно из России и с Украины"."Вернемся к вопросу о том, мог бы кто-нибудь заменить поставки из России и с Украины. Посмотрите, даже Индия, которая стала торговать излишками своей пшеницы, быстро спохватилась и ввела ограничения, потому что иначе ей бы не хватило зерна для удовлетворения собственных потребностей. Поэтому нужно разблокировать и украинский экспорт, и российский – ведь под санкции попал Новороссийский торговый порт, основной российский экспортный зерновой терминал, из-за антироссийских санкций затруднены денежные переводы, практически невозможно зафрахтовать судно, а если вы его зафрахтуете, то мало какой страховщик рискнёт застраховать груз или само судно", - пояснил он.
https://ria.ru/20220531/eksport-1792123409.html
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экономика, россия, украина, эфиопия, фао, международный фонд сельскохозяйственного развития, санкции в отношении россии
09:18 02.06.2022
 
Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить, заявили в ФАО

В ФАО: ни одна страна в мире не заменит поставки продовольствия из России и с Украины

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.
"В краткосрочной перспективе таких стран нет. Если говорить о доле, которую занимают Россия и Украина на мировом рынке зерна, то она превышает 30%. Россия экспортировала в прошлом году 35 млн тонн, Украина - порядка 12 млн. Свыше 50 стран зависят от поставок из Черноморского бассейна более чем на 30%. По оценкам экономистов, зависимость на 30% - это критический порог. Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальной экономике и гражданскими волнениями", - сказал Кобяков.
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Он отметил, что есть страны, которые, по сути, полностью получают все свое продовольственное зерно и кормовое зерно из России и с Украины. Так, например, Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия на 100% покрывают свои потребности поставками зерна из России. Из африканских стран сильно зависят от импорта российского зерна Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Конго, Намибия, Руанда и Того. Страны, которые больше всего полагаются на закупки как украинского, так и российского зерна – Гана, Израиль, Иран, Иордания, Кения, Ливия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Эфиопия.
По словам Кобякова, в начале мая ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная продовольственная программа выпустили совместный доклад, "в котором говорится, что сегодня 570 тысяч человек находятся в зоне критического голода, на пороге голодной смерти - это жители таких стран, как Йемен, Мадагаскар, Эфиопия - они получают зерно из России и с Украины".
"Вернемся к вопросу о том, мог бы кто-нибудь заменить поставки из России и с Украины. Посмотрите, даже Индия, которая стала торговать излишками своей пшеницы, быстро спохватилась и ввела ограничения, потому что иначе ей бы не хватило зерна для удовлетворения собственных потребностей. Поэтому нужно разблокировать и украинский экспорт, и российский – ведь под санкции попал Новороссийский торговый порт, основной российский экспортный зерновой терминал, из-за антироссийских санкций затруднены денежные переводы, практически невозможно зафрахтовать судно, а если вы его зафрахтуете, то мало какой страховщик рискнёт застраховать груз или само судно", - пояснил он.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЭфиопияФАОМеждународный фонд сельскохозяйственного развитияСанкции в отношении России
 
 
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