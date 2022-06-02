https://ria.ru/20220602/pogoda-1792514187.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 02.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:10

2022-06-02T08:10

2022-06-02T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня харктер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего своим центром на северо-запад нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье от 21 до 26", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду, при грозах ветер будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792354291.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода