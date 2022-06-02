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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 02.06.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 02.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:10
2022-06-02T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня харктер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего своим центром на северо-запад нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье от 21 до 26", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду, при грозах ветер будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
08:10 02.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидают дожди с грозами и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня харктер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего своим центром на северо-запад нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье от 21 до 26", - сообщил Леус.
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Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду, при грозах ветер будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
 
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