https://ria.ru/20220602/pogoda-1792514187.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 02.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:10
2022-06-02T08:10
2022-06-02T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, во второй половине дня пройдут дожди, местами грозы. Воздух прогреется до плюс 25 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня харктер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего своим центром на северо-запад нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье от 21 до 26", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду, при грозах ветер будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792354291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг ожидают дожди с грозами и до 25 градусов тепла