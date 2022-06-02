Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/peregovory-1792515044.html
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков
Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:17
2022-06-02T08:20
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов предпочитая переговорному процессу другой вариант, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", - сказал Песков.Он добавил, что украинские власти отказываются от переговоров."Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, украина, россия, политика
08:17 02.06.2022 (обновлено: 08:20 02.06.2022)
 
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков

Песков: требования России хорошо известны Киеву, именно он "морозит" переговоры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов предпочитая переговорному процессу другой вариант, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", - сказал Песков.
Он добавил, что украинские власти отказываются от переговоров.
"Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Патруль Народной милиции ЛНР у взорванных железнодорожных путей в районе села Яцковка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
08:00
"Прорвали оборону". Что происходит к северу от Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала