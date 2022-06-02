https://ria.ru/20220602/peregovory-1792515044.html
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков
Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:17
2022-06-02T08:17
2022-06-02T08:20
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов предпочитая переговорному процессу другой вариант, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", - сказал Песков.Он добавил, что украинские власти отказываются от переговоров."Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, украина, россия, политика
08:17 02.06.2022 (обновлено: 08:20 02.06.2022)
Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков
Песков: требования России хорошо известны Киеву, именно он "морозит" переговоры