https://ria.ru/20220602/peregovory-1792515044.html

Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков

Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские власти "морозят" переговоры, заявил Песков

Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:17

2022-06-02T08:17

2022-06-02T08:20

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов предпочитая переговорному процессу другой вариант, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", - сказал Песков.Он добавил, что украинские власти отказываются от переговоров."Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, россия, политика