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Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+ - РИА Новости, 02.06.2022
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Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+ - РИА Новости, 02.06.2022
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+
Обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:57
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опек
россия
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, комментируя сообщения о возможном исключении России.Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций."ОПЕК+ это добровольная инициатива. Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о "добровольном вкладе", - сказал министр.
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опек, россия, экваториальная гвинея
16:57 02.06.2022 (обновлено: 17:04 02.06.2022)
 
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+

Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что организация не может исключить Россию из ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, комментируя сообщения о возможном исключении России.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.
"ОПЕК+ это добровольная инициатива. Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о "добровольном вкладе", - сказал министр.
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ОПЕКРоссияЭкваториальная Гвинея
 
 
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