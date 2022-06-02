https://ria.ru/20220602/opek-1792687381.html
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+ - РИА Новости, 02.06.2022
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+
Обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:57
2022-06-02T16:57
2022-06-02T17:04
опек
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, комментируя сообщения о возможном исключении России.Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций."ОПЕК+ это добровольная инициатива. Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о "добровольном вкладе", - сказал министр.
https://ria.ru/20220505/opek-1787068908.html
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опек, россия, экваториальная гвинея
16:57 02.06.2022 (обновлено: 17:04 02.06.2022)
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что организация не может исключить Россию из ОПЕК+