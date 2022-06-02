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Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792738749.html
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из "Града" по 12 населенным пунктам... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:59
2022-06-02T19:59
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из "Града" по 12 населенным пунктам республики."За прошедшие сутки противник выпустил более 260 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град", 155 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов. Были обстреляны районы 12 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате украинской агрессии получили ранения три мирных жителя, повреждено 11 жилых домов, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.
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днр, украина, донбасс, вооруженные силы украины
19:59 02.06.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле 12 населенных пунктов республики за прошедшие сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Донецке
Последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из "Града" по 12 населенным пунктам республики.
"За прошедшие сутки противник выпустил более 260 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град", 155 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов. Были обстреляны районы 12 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что в результате украинской агрессии получили ранения три мирных жителя, повреждено 11 жилых домов, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.
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