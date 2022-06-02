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Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из "Града" по 12 населенным пунктам... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:59
2022-06-02T19:59
2022-06-02T19:59
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из "Града" по 12 населенным пунктам республики."За прошедшие сутки противник выпустил более 260 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град", 155 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов. Были обстреляны районы 12 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате украинской агрессии получили ранения три мирных жителя, повреждено 11 жилых домов, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220602/mariupol-1792729057.html
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днр, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле 12 населенных пунктов республики за прошедшие сутки