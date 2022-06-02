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Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022
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Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022
Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T13:56
2022-06-03T12:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 18.00 и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
13:56 02.06.2022 (обновлено: 12:58 03.06.2022)
 

Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 18.00 и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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