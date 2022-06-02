https://ria.ru/20220602/nepogoda-1792863894.html
Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022
Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T13:56
2022-06-02T13:56
2022-06-03T12:58
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москва
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 18.00 и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220531/mosvodostok-1791950602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва