https://ria.ru/20220602/nepogoda-1792863894.html

Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022

Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T13:56

2022-06-02T13:56

2022-06-03T12:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жителям и гостям российской столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 18.00 и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

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москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва