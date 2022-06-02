https://ria.ru/20220602/nebenzya-1792740233.html
Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном
Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном - РИА Новости, 02.06.2022
Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном
Россия готова пропустить суда с украинским зерном, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:06
2022-06-02T20:06
2022-06-02T23:29
россия
украина
василий небензя
санкции в отношении россии
оон
киев
одесса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/66/1518046614_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_2b3fb16a2d04839816da0743cad1b2f3.jpg
ООН, 2 июн — РИА Новости. Россия готова пропустить суда с украинским зерном, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.Комментируя сообщения о якобы готовящейся встрече России, Украины, Турции и ООН по поводу вывоза зерна по Черному морю, Небензя отметил, что не знает, насколько они правдивы, и обратил внимание на многочисленные спекуляции в прессе по этому вопросу. Он также упомянул европейские наземные "коридоры солидарности", которые, по его словам, не работают эффективно. Небензя добавил, что Киев не только установил мины, но и затопил суда.Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
россия
украина
киев
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/66/1518046614_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5eddaedb2749297d8d2ddc1cb728cbb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, василий небензя, санкции в отношении россии, оон, киев, одесса, в мире
20:06 02.06.2022 (обновлено: 23:29 02.06.2022)
Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном
Постпред России Небензя заявил о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
ООН, 2 июн — РИА Новости. Россия готова пропустить суда с украинским зерном, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
"Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать: это их мины, а не наши", — также сказал он журналистам.
Комментируя сообщения о якобы готовящейся встрече России, Украины, Турции и ООН по поводу вывоза зерна по Черному морю, Небензя отметил, что не знает, насколько они правдивы, и обратил внимание на многочисленные спекуляции в прессе по этому вопросу. Он также упомянул европейские наземные "коридоры солидарности", которые, по его словам, не работают эффективно.
Небензя добавил, что Киев не только установил мины, но и затопил суда.
Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.