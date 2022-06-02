https://ria.ru/20220602/nebenzya-1792740233.html

Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном

Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном - РИА Новости, 02.06.2022

Небензя назвал условие России для пропуска судов с украинским зерном

Россия готова пропустить суда с украинским зерном, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:06

2022-06-02T20:06

2022-06-02T23:29

россия

украина

василий небензя

санкции в отношении россии

оон

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ООН, 2 июн — РИА Новости. Россия готова пропустить суда с украинским зерном, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.Комментируя сообщения о якобы готовящейся встрече России, Украины, Турции и ООН по поводу вывоза зерна по Черному морю, Небензя отметил, что не знает, насколько они правдивы, и обратил внимание на многочисленные спекуляции в прессе по этому вопросу. Он также упомянул европейские наземные "коридоры солидарности", которые, по его словам, не работают эффективно. Небензя добавил, что Киев не только установил мины, но и затопил суда.Как заявили ранее в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Ведомство добавило, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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россия, украина, василий небензя, санкции в отношении россии, оон, киев, одесса, в мире