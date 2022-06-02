https://ria.ru/20220602/muzei-1792664861.html

Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута

Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута - РИА Новости, 02.06.2022

Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута

Четыре музея подписали в Ярославле соглашение о сотрудничестве, чтобы "оживить" маршрут "Россия - родина космонавтики" и привлечь на него не только школьников,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:07

2022-06-02T16:07

2022-06-02T16:51

культура

музеи

алла манилова

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Четыре музея подписали в Ярославле соглашение о сотрудничестве, чтобы "оживить" маршрут "Россия - родина космонавтики" и привлечь на него не только школьников, но и взрослых туристов, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.По данным департамента культуры Ярославской области, соглашение о сотрудничестве подписали мемориальный музей-заповедник Ю.А. Гагарина, государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и ярославский культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. Предметом соглашения, согласно документу, стало сотрудничество "в сфере популяризации и изучения космонавтики, астрономии и связанных с ними направлений науки и культуры".Федеральным координатором космического маршрута стал гендиректор объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина Сергей Есипов.Министерство культуры РФ 2-3 июня собрало в Ярославле представителей крупнейших музеев, туристической индустрии и экспертов Всероссийского проекта "Музейные маршруты России"."Очень рады, что сегодня подписано соглашение между космическими музеями. Удовлетворены ли мы, как развивается наш маршрут "Россия - родина космонавтики"? Нет", — заявила Манилова.Между тем, по ее словам, это "роскошная тема", но существующий маршрут работает в основном для детей."Наверное, сейчас нам нужно с вами создать совершенно конкретный план действий по тому, как оживить этот маршрут, сделать его привлекательным для туристов", — подчеркнула замминистра.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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Светлана Вовк

музеи, алла манилова, россия, ярославль, ярославская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, космос, новости - туризм