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Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
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Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута
Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута - РИА Новости, 02.06.2022
Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута
Четыре музея подписали в Ярославле соглашение о сотрудничестве, чтобы "оживить" маршрут "Россия - родина космонавтики" и привлечь на него не только школьников,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:07
2022-06-02T16:51
культура
музеи
алла манилова
россия
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ярославская область
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Четыре музея подписали в Ярославле соглашение о сотрудничестве, чтобы "оживить" маршрут "Россия - родина космонавтики" и привлечь на него не только школьников, но и взрослых туристов, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.По данным департамента культуры Ярославской области, соглашение о сотрудничестве подписали мемориальный музей-заповедник Ю.А. Гагарина, государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и ярославский культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. Предметом соглашения, согласно документу, стало сотрудничество "в сфере популяризации и изучения космонавтики, астрономии и связанных с ними направлений науки и культуры".Федеральным координатором космического маршрута стал гендиректор объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина Сергей Есипов.Министерство культуры РФ 2-3 июня собрало в Ярославле представителей крупнейших музеев, туристической индустрии и экспертов Всероссийского проекта "Музейные маршруты России"."Очень рады, что сегодня подписано соглашение между космическими музеями. Удовлетворены ли мы, как развивается наш маршрут "Россия - родина космонавтики"? Нет", — заявила Манилова.Между тем, по ее словам, это "роскошная тема", но существующий маршрут работает в основном для детей."Наверное, сейчас нам нужно с вами создать совершенно конкретный план действий по тому, как оживить этот маршрут, сделать его привлекательным для туристов", — подчеркнула замминистра.
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музеи, алла манилова, россия, ярославль, ярославская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, космос, новости - туризм
16:07 02.06.2022 (обновлено: 16:51 02.06.2022)
 
Космические музеи России объединились для развития туристического маршрута

Четыре музея объединились, чтобы развивать маршрут "Россия - родина космонавтики"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГосударственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге в экспозиции государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге в экспозиции государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Четыре музея подписали в Ярославле соглашение о сотрудничестве, чтобы "оживить" маршрут "Россия - родина космонавтики" и привлечь на него не только школьников, но и взрослых туристов, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
По данным департамента культуры Ярославской области, соглашение о сотрудничестве подписали мемориальный музей-заповедник Ю.А. Гагарина, государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и ярославский культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. Предметом соглашения, согласно документу, стало сотрудничество "в сфере популяризации и изучения космонавтики, астрономии и связанных с ними направлений науки и культуры".
Федеральным координатором космического маршрута стал гендиректор объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина Сергей Есипов.
Министерство культуры РФ 2-3 июня собрало в Ярославле представителей крупнейших музеев, туристической индустрии и экспертов Всероссийского проекта "Музейные маршруты России".
"Очень рады, что сегодня подписано соглашение между космическими музеями. Удовлетворены ли мы, как развивается наш маршрут "Россия - родина космонавтики"? Нет", — заявила Манилова.
Между тем, по ее словам, это "роскошная тема", но существующий маршрут работает в основном для детей.
"Наверное, сейчас нам нужно с вами создать совершенно конкретный план действий по тому, как оживить этот маршрут, сделать его привлекательным для туристов", — подчеркнула замминистра.
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КультураМузеиАлла МаниловаРоссияЯрославльЯрославская областьМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культурыКосмосНовости - Туризм
 
 
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