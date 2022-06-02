https://ria.ru/20220602/modernizatsiya-1792682245.html

В Тверской области стартует проект по модернизации школ

В Тверской области стартует проект по модернизации школ - РИА Новости, 02.06.2022

В Тверской области стартует проект по модернизации школ

В Тверской области стартует проект по модернизации школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:41

2022-06-02T16:41

2022-06-02T16:42

тверская область

школы

игорь руденя

ремонт

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ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. В Тверской области стартует проект по модернизации школ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Проект по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы – одно из мероприятий отраслевой госпрограммы. Субсидии в рамках проекта могут быть направлены на обновление кровель, фасадов, потолков, полов и перекрытий, замену окон, дверей и входных групп, систем отопления, водоснабжения, канализации и другие работы", - отметили в пресс-службе.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг познакомился с ходом работ по программе модернизации в одной из тверских школ. Там запланированы капитальные внутренние и наружные работы, обновление мебели, оборудования в учебных мастерских. Уже подготовлены проектные решения, определен подрядчик, ведется обследование здания.

https://ria.ru/20220601/lagerya-1792356998.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школы, игорь руденя, ремонт