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В Тверской области стартует проект по модернизации школ - РИА Новости, 02.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220602/modernizatsiya-1792682245.html
В Тверской области стартует проект по модернизации школ
В Тверской области стартует проект по модернизации школ - РИА Новости, 02.06.2022
В Тверской области стартует проект по модернизации школ
В Тверской области стартует проект по модернизации школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:41
2022-06-02T16:42
тверская область
школы
игорь руденя
ремонт
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ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. В Тверской области стартует проект по модернизации школ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Проект по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы – одно из мероприятий отраслевой госпрограммы. Субсидии в рамках проекта могут быть направлены на обновление кровель, фасадов, потолков, полов и перекрытий, замену окон, дверей и входных групп, систем отопления, водоснабжения, канализации и другие работы", - отметили в пресс-службе.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг познакомился с ходом работ по программе модернизации в одной из тверских школ. Там запланированы капитальные внутренние и наружные работы, обновление мебели, оборудования в учебных мастерских. Уже подготовлены проектные решения, определен подрядчик, ведется обследование здания.
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школы, игорь руденя, ремонт
16:41 02.06.2022 (обновлено: 16:42 02.06.2022)
 

В Тверской области стартует проект по модернизации школ

© пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя познакомился с ходом работ по программе модернизации в одной из тверских школ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомился с ходом работ по программе модернизации в одной из тверских школ
© пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. В Тверской области стартует проект по модернизации школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Проект по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы – одно из мероприятий отраслевой госпрограммы. Субсидии в рамках проекта могут быть направлены на обновление кровель, фасадов, потолков, полов и перекрытий, замену окон, дверей и входных групп, систем отопления, водоснабжения, канализации и другие работы", - отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время открытия первой смены в оздоровительно-образовательном лагере Спутник - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:41Тверская область
Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя в четверг познакомился с ходом работ по программе модернизации в одной из тверских школ. Там запланированы капитальные внутренние и наружные работы, обновление мебели, оборудования в учебных мастерских. Уже подготовлены проектные решения, определен подрядчик, ведется обследование здания.
 
Тверская областьШколыИгорь РуденяРемонт
 
 
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