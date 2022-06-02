https://ria.ru/20220602/marokko-1792620476.html

В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022

В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:45

2022-06-02T13:45

2022-06-02T13:45

в мире

марокко

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

КАИР, 2 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве."Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Ведомство отметило, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, марокко, оспа обезьян