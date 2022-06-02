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В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:45
2022-06-02T13:45
2022-06-02T13:45
в мире
марокко
оспа обезьян
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КАИР, 2 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве."Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Ведомство отметило, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
марокко
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марокко, оспа обезьян
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Минздрав Марокко подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране
КАИР, 2 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве.
"Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко
: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Ведомство отметило, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.