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В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
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В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:45
2022-06-02T13:45
в мире
марокко
оспа обезьян
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КАИР, 2 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве."Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Ведомство отметило, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
марокко
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в мире, марокко, оспа обезьян
13:45 02.06.2022
 
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Марокко подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране

© AP Photo / Murad SezerСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве.
"Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Ведомство отметило, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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В миреМароккоОспа обезьян
 
 
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