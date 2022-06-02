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McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России - РИА Новости, 02.06.2022
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McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России
McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России - РИА Новости, 02.06.2022
McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России
Бывшая компания McDonald's направила заявку в Роспатент для регистрации бренда "Наше место", сообщило агентство Москва со ссылкой на документы. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:49
2022-06-02T10:49
россия
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшая компания McDonald's направила заявку в Роспатент для регистрации бренда "Наше место", сообщило агентство Москва со ссылкой на документы.Как уточняет СМИ, эта заявка стала уже восьмой по счету. Ранее были направлены запросы на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Точно он", "Это он" и "Компас". Новый товарный знак, как и семь остальных, будет относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.Помимо этого, под брендом "Наше место" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос. В пресс-службе компании, однако, отметили, что окончательное решение о новом наименовании пока не приняли.Ранее McDonald's после более чем 30 лет работы в России принял решение уйти с рынка. Вскоре стало известно, что компания продаст российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
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россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии
10:49 02.06.2022
 
McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России

McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию нового бренда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРесторан быстрого питания сети McDonald's
Ресторан быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ресторан быстрого питания сети McDonald's
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшая компания McDonald's направила заявку в Роспатент для регистрации бренда "Наше место", сообщило агентство Москва со ссылкой на документы.
Как уточняет СМИ, эта заявка стала уже восьмой по счету. Ранее были направлены запросы на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Точно он", "Это он" и "Компас". Новый товарный знак, как и семь остальных, будет относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.
Помимо этого, под брендом "Наше место" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос. В пресс-службе компании, однако, отметили, что окончательное решение о новом наименовании пока не приняли.
Ранее McDonald's после более чем 30 лет работы в России принял решение уйти с рынка. Вскоре стало известно, что компания продаст российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
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