https://ria.ru/20220602/makdonalds-1792558919.html

McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России

McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России - РИА Новости, 02.06.2022

McDonald's намерен зарегистрировать еще один бренд в России

Бывшая компания McDonald's направила заявку в Роспатент для регистрации бренда "Наше место", сообщило агентство Москва со ссылкой на документы. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:49

2022-06-02T10:49

2022-06-02T10:49

россия

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788785170_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_390071a53cd151ddd1d1cdf827a39d44.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшая компания McDonald's направила заявку в Роспатент для регистрации бренда "Наше место", сообщило агентство Москва со ссылкой на документы.Как уточняет СМИ, эта заявка стала уже восьмой по счету. Ранее были направлены запросы на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Точно он", "Это он" и "Компас". Новый товарный знак, как и семь остальных, будет относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.Помимо этого, под брендом "Наше место" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос. В пресс-службе компании, однако, отметили, что окончательное решение о новом наименовании пока не приняли.Ранее McDonald's после более чем 30 лет работы в России принял решение уйти с рынка. Вскоре стало известно, что компания продаст российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/mcdonalds-1791245277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии