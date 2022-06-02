https://ria.ru/20220602/lukashevich-1792624739.html

Суд признал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич виновной в хищении денег

Суд признал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич виновной в хищении денег - РИА Новости, 02.06.2022

Суд признал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич виновной в хищении денег

Мещанский суд Москвы признал виновной экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:58

2022-06-02T13:58

2022-06-02T14:50

происшествия

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал виновной экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости."Лукашевич, Попов совершили хищение, а именно мошенничество в особо крупном размере", - начала читать приговор судья Елена Каракешишева. Оглашение началось с задержкой на три часа в связи с эвакуацией из-за угрозы "минирования".Суд признал Лукашевич виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ней на скамье подсудимых - бывший директор департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки Михаил Попов, экс-директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков и предприниматель Николай Попов.В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Лукашевич к 7,5 годам колонии, Михаилу Попову – дать 9 лет, остальным двум фигурантам – по 7 лет, а также удовлетворить иск министерства просвещения на 3,2 миллиона рублей.Как следует из материалов дела, Минобрнауки в лице Михаила Попова в 2016 году заключило с "Центром развития науки", гендиректором которого была тогда Лукашевич, госконтракты, а взамен получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах" – по мнению следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Ущерб министерству превысил 50 миллионов рублей, подсчитали следователи московского главка МВД.Лукашевич была задержана в июле 2020 года и впоследствии арестована. В ходе рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.

https://ria.ru/20220330/shaninka-1780869059.html

https://ria.ru/20220113/krazha-1767653992.html

https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)