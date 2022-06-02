https://ria.ru/20220602/kurs-1792671053.html
Курс доллара на пятницу составил 61,58 рубля, евро — 64,91 рубля
Курс доллара на пятницу составил 61,58 рубля, евро — 64,91 рубля - РИА Новости, 02.06.2022
Курс доллара на пятницу составил 61,58 рубля, евро — 64,91 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 10,17 копейки, до 61,575 рубля, курс евро - на 1,2424 рубля, до 64,9053 рубля,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:12
2022-06-02T16:12
2022-06-02T16:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 10,17 копейки, до 61,575 рубля, курс евро - на 1,2424 рубля, до 64,9053 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3d1b47f33d504ddde57e2201aa29bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Курс доллара на пятницу составил 61,58 рубля, евро — 64,91 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,58 рубля, евро — до 64,91 рубля