https://ria.ru/20220602/krym-1792557179.html

Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников

Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников - РИА Новости, 02.06.2022

Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников

Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:27

2022-06-02T15:27

2022-06-02T15:27

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма.По данным ведомства, в акции принимают участие объекты размещения в Феодосии, Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Судаке и других курортных городах.Уточняется, что туристы смогут бесплатно ставить машину на территории гостиницы или гостевого дома в течение всего срока пребывания.Кроме того, чтобы мотивировать россиян приезжать на полуостров на личных авто, отельеры предлагают им кешбэк за пройденные километры, проживание за полцены и даже размещение в подарок.

https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, феодосия, симферополь, евпатория, республика крым, туризм, туристы, судак, парковка, отели, керчь, алушта