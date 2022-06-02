https://ria.ru/20220602/krym-1792557179.html
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников - РИА Новости, 02.06.2022
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:27
2022-06-02T15:27
2022-06-02T15:27
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма.По данным ведомства, в акции принимают участие объекты размещения в Феодосии, Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Судаке и других курортных городах.Уточняется, что туристы смогут бесплатно ставить машину на территории гостиницы или гостевого дома в течение всего срока пребывания.Кроме того, чтобы мотивировать россиян приезжать на полуостров на личных авто, отельеры предлагают им кешбэк за пройденные километры, проживание за полцены и даже размещение в подарок.
https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, феодосия, симферополь, евпатория, республика крым, туризм, туристы, судак, парковка, отели, керчь, алушта
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников
Парковки в отелях Крыма стали бесплатными для автопутешественников с начала июня
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма.
По данным ведомства, в акции принимают участие объекты размещения в Феодосии, Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Судаке и других курортных городах.
Уточняется, что туристы смогут бесплатно ставить машину на территории гостиницы или гостевого дома в течение всего срока пребывания.
Кроме того, чтобы мотивировать россиян приезжать на полуостров на личных авто, отельеры предлагают им кешбэк за пройденные километры, проживание за полцены и даже размещение в подарок.