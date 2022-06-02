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Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220602/krym-1792557179.html
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников - РИА Новости, 02.06.2022
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:27
2022-06-02T15:27
туризм
новости - туризм
феодосия
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евпатория
республика крым
туризм
туристы
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма.По данным ведомства, в акции принимают участие объекты размещения в Феодосии, Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Судаке и других курортных городах.Уточняется, что туристы смогут бесплатно ставить машину на территории гостиницы или гостевого дома в течение всего срока пребывания.Кроме того, чтобы мотивировать россиян приезжать на полуостров на личных авто, отельеры предлагают им кешбэк за пройденные километры, проживание за полцены и даже размещение в подарок.
https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html
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республика крым
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новости - туризм, феодосия, симферополь, евпатория, республика крым, туризм, туристы, судак, парковка, отели, керчь, алушта
15:27 02.06.2022
 
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников

Парковки в отелях Крыма стали бесплатными для автопутешественников с начала июня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня, сообщается в Телеграм-канале Ростуризма.
По данным ведомства, в акции принимают участие объекты размещения в Феодосии, Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Судаке и других курортных городах.
Уточняется, что туристы смогут бесплатно ставить машину на территории гостиницы или гостевого дома в течение всего срока пребывания.
Кроме того, чтобы мотивировать россиян приезжать на полуостров на личных авто, отельеры предлагают им кешбэк за пройденные километры, проживание за полцены и даже размещение в подарок.
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ТуризмНовости - ТуризмФеодосияСимферопольЕвпаторияРеспублика КрымТуризмтуристыСудакПарковкаОтелиКерчьАлушта
 
 
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