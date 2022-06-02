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Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792629196.html
Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием
Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием - РИА Новости, 02.06.2022
Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием
Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с юбилеем: сегодня певцу исполнилось 90 лет. Филипп разместил нарезку из разных выступлений артиста: архивные РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:22
2022-06-02T14:22
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с юбилеем: сегодня певцу исполнилось 90 лет. Филипп разместил нарезку из разных выступлений артиста: архивные кадры, совместные номера, а также фрагменты из шоу "Маска", в котором Бедрос принял участие.В комментариях к поздравлениям присоединились пользователи, в том числе звезды – Зара, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие.В апреле Бедрос был госпитализирован с кашлем и давлением, однако затем здоровье певца улучшилось.Ранее стало известно, что концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменен, а в Ставрополе зрители начали сдавать билеты. Среди возможных причин – оскорбление чувств верующих номером с большим крестом на сцене, который артист представил в Москве и в Петербурге на своем юбилейном концерте.
https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
14:22 02.06.2022
 
Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием

Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с 90-летием

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с юбилеем: сегодня певцу исполнилось 90 лет. Филипп разместил нарезку из разных выступлений артиста: архивные кадры, совместные номера, а также фрагменты из шоу "Маска", в котором Бедрос принял участие.

"Мой герой! Мой отец! Мой юбиляр! Сегодня Бедросу 90 лет! 90! Гордость всей семьи. Любим бесконечно", – написал Филипп.

В комментариях к поздравлениям присоединились пользователи, в том числе звезды – Зара, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие.
Певец Бедрос Киркоров. Архив - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:22Шоубиз
Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации
В апреле Бедрос был госпитализирован с кашлем и давлением, однако затем здоровье певца улучшилось.
Ранее стало известно, что концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменен, а в Ставрополе зрители начали сдавать билеты. Среди возможных причин – оскорбление чувств верующих номером с большим крестом на сцене, который артист представил в Москве и в Петербурге на своем юбилейном концерте.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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