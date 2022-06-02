https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792629196.html

Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием

Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием - РИА Новости, 02.06.2022

Киркоров трогательно поздравил отца с 90-летием

Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с юбилеем: сегодня певцу исполнилось 90 лет. Филипп разместил нарезку из разных выступлений артиста: архивные РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:22

2022-06-02T14:22

2022-06-02T14:22

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филипп киркоров

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с юбилеем: сегодня певцу исполнилось 90 лет. Филипп разместил нарезку из разных выступлений артиста: архивные кадры, совместные номера, а также фрагменты из шоу "Маска", в котором Бедрос принял участие.В комментариях к поздравлениям присоединились пользователи, в том числе звезды – Зара, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие.В апреле Бедрос был госпитализирован с кашлем и давлением, однако затем здоровье певца улучшилось.Ранее стало известно, что концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменен, а в Ставрополе зрители начали сдавать билеты. Среди возможных причин – оскорбление чувств верующих номером с большим крестом на сцене, который артист представил в Москве и в Петербурге на своем юбилейном концерте.

https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html

https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес