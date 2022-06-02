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Заявка на транзит газа через Украину составила 41,8 миллиона кубометров - РИА Новости, 02.06.2022
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Заявка на транзит газа через Украину составила 41,8 миллиона кубометров
Заявка на транзит газа через Украину составила 41,8 миллиона кубометров - РИА Новости, 02.06.2022
Заявка на транзит газа через Украину составила 41,8 миллиона кубометров
Поставки российского газа по основным транспортным коридорам "Газпрома" - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе - остаются на уровне среды,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:03
2022-06-02T09:03
экономика
украина
европа
германия
оператор гтс украины
газпром
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по основным транспортным коридорам "Газпрома" - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе - остаются на уровне среды, свидетельствуют данные транспортных операторов.Данные оператора газопровода Nord Stream AG свидетельствуют, что в четверг поставки остаются на уровне среды. Экспорт в последние несколько часов составил 7,1 миллиона кубометров в час против среднего показателя в 7,05 миллиона кубометров днем ранее. Показатель накануне не снизился несмотря на остановку поставок для Shell Energy Europe в Германию и для Orsted в Данию, тогда как во вторник упал почти на 10% (до 6,4 миллиона кубометров в час) после остановки поставок нидерландской GasTerra.Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" украинской газотранспортной системы составляет в четверг 41,8 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (42,2 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Между тем, ветрогенерация в Европе, по данным WindEurope, 1 июня составила всего 8,1% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.
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экономика, украина, европа, германия, оператор гтс украины, газпром, россия
09:03 02.06.2022
 
Заявка на транзит газа через Украину составила 41,8 миллиона кубометров

Заявка на транзит российского газа через Украину составила 41,8 миллиона кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по основным транспортным коридорам "Газпрома" - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе - остаются на уровне среды, свидетельствуют данные транспортных операторов.
Данные оператора газопровода Nord Stream AG свидетельствуют, что в четверг поставки остаются на уровне среды. Экспорт в последние несколько часов составил 7,1 миллиона кубометров в час против среднего показателя в 7,05 миллиона кубометров днем ранее. Показатель накануне не снизился несмотря на остановку поставок для Shell Energy Europe в Германию и для Orsted в Данию, тогда как во вторник упал почти на 10% (до 6,4 миллиона кубометров в час) после остановки поставок нидерландской GasTerra.
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Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" украинской газотранспортной системы составляет в четверг 41,8 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (42,2 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.
Между тем, ветрогенерация в Европе, по данным WindEurope, 1 июня составила всего 8,1% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаГерманияОператор ГТС УкраиныГазпромРоссия
 
 
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