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Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/elektroenergiya-1792517718.html
Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат
Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат - РИА Новости, 02.06.2022
Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат
Освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:43
2022-06-02T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Сейчас между Крымом и Херсонской областью идут работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами линий электропередач и газопровода. После их восстановления освобожденные регионы будут подключены к российской энергетической системе. Энергетический мост между Крымом и югом Украины, разрушенный после воссоединения полуострова с Россией, будет снова восстановлен в кратчайшие сроки", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, киевский режим в любой момент может попытаться обесточить или лишить подачи газа освобожденные регионы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220602/operatory-1792508494.html
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в мире, украина, россия, запорожская область
08:43 02.06.2022
 
Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме

© РИА Новости / Кирилл БрагаЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Линия электропередач. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Сейчас между Крымом и Херсонской областью идут работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами линий электропередач и газопровода. После их восстановления освобожденные регионы будут подключены к российской энергетической системе. Энергетический мост между Крымом и югом Украины, разрушенный после воссоединения полуострова с Россией, будет снова восстановлен в кратчайшие сроки", - сказал РИА Новости Шеремет.
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По его словам, киевский режим в любой момент может попытаться обесточить или лишить подачи газа освобожденные регионы.
"Федеральные службы уже приступили к разработке запасного плана на случай, если киевский режим решится на диверсию. Россия навсегда взяла под свою надежную защиту жителей освобожденных регионов", - подчеркнул депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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