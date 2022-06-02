https://ria.ru/20220602/elektroenergiya-1792517718.html

Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат

Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат - РИА Новости, 02.06.2022

Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат

Освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:43

2022-06-02T08:43

2022-06-02T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Сейчас между Крымом и Херсонской областью идут работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами линий электропередач и газопровода. После их восстановления освобожденные регионы будут подключены к российской энергетической системе. Энергетический мост между Крымом и югом Украины, разрушенный после воссоединения полуострова с Россией, будет снова восстановлен в кратчайшие сроки", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, киевский режим в любой момент может попытаться обесточить или лишить подачи газа освобожденные регионы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220602/operatory-1792508494.html

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, запорожская область