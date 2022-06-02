Регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме, заявил депутат
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: регионы юга Украины подключат к российской энергосистеме
Линия электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Сейчас между Крымом и Херсонской областью идут работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами линий электропередач и газопровода. После их восстановления освобожденные регионы будут подключены к российской энергетической системе. Энергетический мост между Крымом и югом Украины, разрушенный после воссоединения полуострова с Россией, будет снова восстановлен в кратчайшие сроки", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевский режим в любой момент может попытаться обесточить или лишить подачи газа освобожденные регионы.
"Федеральные службы уже приступили к разработке запасного плана на случай, если киевский режим решится на диверсию. Россия навсегда взяла под свою надежную защиту жителей освобожденных регионов", - подчеркнул депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.