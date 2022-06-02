https://ria.ru/20220602/ekonomiya-1792855421.html

Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей

Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022

Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей

Адаптация к климатическим изменениям в Москве отраслей городского хозяйства и природных территорий позволит избежать потенциального ущерба в более чем 200... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T17:32

2022-06-02T17:32

2022-06-03T12:33

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адаптация к климатическим изменениям в Москве отраслей городского хозяйства и природных территорий позволит избежать потенциального ущерба в более чем 200 миллиардов рублей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Работа по адаптации отраслей городского хозяйства, природных территорий и защите людей позволит избежать ущерба, связанного с климатическими изменениями. Речь идет о потенциальном ущербе на сумму более 200 миллиардов рублей", - сказал Кульбачевский во время выступления на ежегодной Экологической конференции.Также он подчеркнул, что сейчас как никогда важно минимизировать все экономические риски, в том числе климатические.Кроме того, руководитель департамента отметил, что в Москве уже проведен комплекс работ по адаптации к климатическим изменениям. В связи с участившимися случаями опасных метеорологических явлений была проведена перекладка электрических сетей в землю для защиты от ледяных дождей, реконструкция системы ливневой канализации для предотвращения подтопления территорий. Также проводится большой комплекс противопожарных мероприятий в периоды аномальной жары.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество