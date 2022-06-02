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Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022
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Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей
Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022
Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей
Адаптация к климатическим изменениям в Москве отраслей городского хозяйства и природных территорий позволит избежать потенциального ущерба в более чем 200... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T17:32
2022-06-03T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адаптация к климатическим изменениям в Москве отраслей городского хозяйства и природных территорий позволит избежать потенциального ущерба в более чем 200 миллиардов рублей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Работа по адаптации отраслей городского хозяйства, природных территорий и защите людей позволит избежать ущерба, связанного с климатическими изменениями. Речь идет о потенциальном ущербе на сумму более 200 миллиардов рублей", - сказал Кульбачевский во время выступления на ежегодной Экологической конференции.Также он подчеркнул, что сейчас как никогда важно минимизировать все экономические риски, в том числе климатические.Кроме того, руководитель департамента отметил, что в Москве уже проведен комплекс работ по адаптации к климатическим изменениям. В связи с участившимися случаями опасных метеорологических явлений была проведена перекладка электрических сетей в землю для защиты от ледяных дождей, реконструкция системы ливневой канализации для предотвращения подтопления территорий. Также проводится большой комплекс противопожарных мероприятий в периоды аномальной жары.
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москва, городское хозяйство москвы, общество
17:32 02.06.2022 (обновлено: 12:33 03.06.2022)
 

Адаптация к изменениям климата позволит Москве сэкономить 200 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адаптация к климатическим изменениям в Москве отраслей городского хозяйства и природных территорий позволит избежать потенциального ущерба в более чем 200 миллиардов рублей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
"Работа по адаптации отраслей городского хозяйства, природных территорий и защите людей позволит избежать ущерба, связанного с климатическими изменениями. Речь идет о потенциальном ущербе на сумму более 200 миллиардов рублей", - сказал Кульбачевский во время выступления на ежегодной Экологической конференции.
Также он подчеркнул, что сейчас как никогда важно минимизировать все экономические риски, в том числе климатические.
Кроме того, руководитель департамента отметил, что в Москве уже проведен комплекс работ по адаптации к климатическим изменениям. В связи с участившимися случаями опасных метеорологических явлений была проведена перекладка электрических сетей в землю для защиты от ледяных дождей, реконструкция системы ливневой канализации для предотвращения подтопления территорий. Также проводится большой комплекс противопожарных мероприятий в периоды аномальной жары.
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