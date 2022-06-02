https://ria.ru/20220602/ekologiya-1792855909.html

Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков

Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков - РИА Новости, 03.06.2022

Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков

Летом в связи с началом периода отпусков ожидается снижение транспортной активности, что будет способствовать улучшению ситуации с загрязнением воздуха, сообщил РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T17:05

2022-06-02T17:05

2022-06-03T12:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

антон кульбачевский

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Летом в связи с началом периода отпусков ожидается снижение транспортной активности, что будет способствовать улучшению ситуации с загрязнением воздуха, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Конечно, нагрузка на инфраструктуру будет снижена. Будет меньше транспортных потоков. Естественно, в эти месяцы, когда период отпусков, период каникул летних мы наблюдаем улучшение",- сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос ожидается, ли снижение загрязнения воздуха в Москве летом.Ранее в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что уровень загрязнения воздуха в Москве весной снизился на 7-20%.

https://ria.ru/20220601/vozdukh-1792310415.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы