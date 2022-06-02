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Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков - РИА Новости, 03.06.2022
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Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков
Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков - РИА Новости, 03.06.2022
Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков
Летом в связи с началом периода отпусков ожидается снижение транспортной активности, что будет способствовать улучшению ситуации с загрязнением воздуха, сообщил РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T17:05
2022-06-03T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Летом в связи с началом периода отпусков ожидается снижение транспортной активности, что будет способствовать улучшению ситуации с загрязнением воздуха, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Конечно, нагрузка на инфраструктуру будет снижена. Будет меньше транспортных потоков. Естественно, в эти месяцы, когда период отпусков, период каникул летних мы наблюдаем улучшение",- сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос ожидается, ли снижение загрязнения воздуха в Москве летом.Ранее в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что уровень загрязнения воздуха в Москве весной снизился на 7-20%.
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москва, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
17:05 02.06.2022 (обновлено: 12:35 03.06.2022)
 

Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Летом в связи с началом периода отпусков ожидается снижение транспортной активности, что будет способствовать улучшению ситуации с загрязнением воздуха, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Конечно, нагрузка на инфраструктуру будет снижена. Будет меньше транспортных потоков. Естественно, в эти месяцы, когда период отпусков, период каникул летних мы наблюдаем улучшение",- сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос ожидается, ли снижение загрязнения воздуха в Москве летом.
Ранее в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что уровень загрязнения воздуха в Москве весной снизился на 7-20%.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 12:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоАнтон КульбачевскийДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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