https://ria.ru/20220602/dorogi-1792658292.html
Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог
Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог - РИА Новости, 02.06.2022
Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог
Необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь это касается региональных транспортных систем - их безопасность и качество должны отвечать... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:37
2022-06-02T15:37
2022-06-02T16:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь это касается региональных транспортных систем - их безопасность и качество должны отвечать запросам людей, заявил президент РФ Владимир Путин."В текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально сдвигать их влево, то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог, причем в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть дорог",- сказал Путин на совещании о развитии дорожного строительства.Он добавил, что граждане пользуются этими дорогами каждый день, и их состояние, безопасность и качество "должны отвечать запросам людей".Президент отметил, что необходимо обустраивать дороги не просто точечно, в крупнейших городах и агломерациях, а делать это повсеместно."С учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны, мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно - за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.Он добавил, что "возможности, ресурсы для этого у нас есть"."При этом важно, чтобы строительство и ремонт были синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные", - отметил президент.
https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html
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РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин
15:37 02.06.2022 (обновлено: 16:36 02.06.2022)
Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог
Путин поручил за пять привести в нормативное состояние 85 процентов опорной сети дорог
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь это касается региональных транспортных систем - их безопасность и качество должны отвечать запросам людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально сдвигать их влево, то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог, причем в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть дорог",- сказал Путин
на совещании о развитии дорожного строительства.
Он добавил, что граждане пользуются этими дорогами каждый день, и их состояние, безопасность и качество "должны отвечать запросам людей".
Президент отметил, что необходимо обустраивать дороги не просто точечно, в крупнейших городах и агломерациях, а делать это повсеместно.
"С учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны, мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно - за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
Он добавил, что "возможности, ресурсы для этого у нас есть".
"При этом важно, чтобы строительство и ремонт были синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные", - отметил президент.