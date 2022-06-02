https://ria.ru/20220602/dorogi-1792658292.html

Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог

Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог - РИА Новости, 02.06.2022

Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог

Необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь это касается региональных транспортных систем - их безопасность и качество должны отвечать... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:37

2022-06-02T15:37

2022-06-02T16:36

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587392_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_1bb63f4924aad4ed409b930689d850e4.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь это касается региональных транспортных систем - их безопасность и качество должны отвечать запросам людей, заявил президент РФ Владимир Путин."В текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально сдвигать их влево, то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог, причем в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть дорог",- сказал Путин на совещании о развитии дорожного строительства.Он добавил, что граждане пользуются этими дорогами каждый день, и их состояние, безопасность и качество "должны отвечать запросам людей".Президент отметил, что необходимо обустраивать дороги не просто точечно, в крупнейших городах и агломерациях, а делать это повсеместно."С учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны, мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно - за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.Он добавил, что "возможности, ресурсы для этого у нас есть"."При этом важно, чтобы строительство и ремонт были синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные", - отметил президент.

https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html

https://ria.ru/20220601/dorogi-1792359051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин