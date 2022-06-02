Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские войска в четверг несколько раз обстреливали Петровский район Донецка, применяя снаряды калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.