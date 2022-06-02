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Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donetsk-1792656298.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в четверг вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:32
2022-06-02T15:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
киев
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Украинские войска в четверг несколько раз обстреливали Петровский район Донецка, применяя снаряды калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/azov-1790570123.html
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донецкая народная республика
украина
киев
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донецкая народная республика, украина, киев, донбасс
15:32 02.06.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Украинские войска в четверг несколько раз обстреливали Петровский район Донецка, применяя снаряды калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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