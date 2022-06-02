https://ria.ru/20220602/donbass-1792567398.html

Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками

Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками - РИА Новости, 02.06.2022

Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками

Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе в бою против иностранных наемников, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:08

2022-06-02T11:08

2022-06-02T17:47

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе в бою против иностранных наемников, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщила пресс-служба ведомства.Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая товарищей при выполнении боевой задачи.По данным ведомства, Бисултанов прикрывал личный состав. Противник подбил из гранатомета бронетранспортер, в котором он находился. Несмотря на множественные ранения, росгвардеец продолжал прикрывать своих товарищей. При очередном попадании в БТР сержант получил ранения, несовместимые с жизнью.Командование ходатайствовало о представлении Бисултанова к ордену Мужества посмертно.Видеоматериалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, передали в военно-следственное управление СК по Западному военному округу.Тридцатилетний Бен Грант — сын члена парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Хелен Грант.В конце мая Следственный комитет сообщил, что даст уголовно-правовую оценку его действиям. Известно, что Грант отслужил более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.По данным российского Минобороны, сейчас в Донбассе остаются около 3,5 тысячи иностранных наемников из 6,6 тысячи. В ведомстве предупреждают, что они не могут считаться комбатантами и их ждет уголовная ответственность.

https://ria.ru/20220602/naemniki-1792576991.html

https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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