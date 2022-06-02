11:08 02.06.2022 (обновлено: 17:47 02.06.2022)
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками
Росгвардеец Бисултанов погиб 26 мая в бою с иностранными наемниками в Донбассе
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе в бою против иностранных наемников, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщила пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая товарищей при выполнении боевой задачи.
"Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. Двадцать восьмого мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Бисултанов прикрывал личный состав. Противник подбил из гранатомета бронетранспортер, в котором он находился. Несмотря на множественные ранения, росгвардеец продолжал прикрывать своих товарищей. При очередном попадании в БТР сержант получил ранения, несовместимые с жизнью.
Командование ходатайствовало о представлении Бисултанова к ордену Мужества посмертно.
Видеоматериалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, передали в военно-следственное управление СК по Западному военному округу.
Тридцатилетний Бен Грант — сын члена парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Хелен Грант.
В конце мая Следственный комитет сообщил, что даст уголовно-правовую оценку его действиям. Известно, что Грант отслужил более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.
По данным российского Минобороны, сейчас в Донбассе остаются около 3,5 тысячи иностранных наемников из 6,6 тысячи. В ведомстве предупреждают, что они не могут считаться комбатантами и их ждет уголовная ответственность.
29 мая, 17:48WP: западные наемники бегут с Украины