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Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donbass-1792567398.html
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками - РИА Новости, 02.06.2022
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками
Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе в бою против иностранных наемников, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:08
2022-06-02T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
великобритания
сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе в бою против иностранных наемников, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщила пресс-служба ведомства.Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая товарищей при выполнении боевой задачи.По данным ведомства, Бисултанов прикрывал личный состав. Противник подбил из гранатомета бронетранспортер, в котором он находился. Несмотря на множественные ранения, росгвардеец продолжал прикрывать своих товарищей. При очередном попадании в БТР сержант получил ранения, несовместимые с жизнью.Командование ходатайствовало о представлении Бисултанова к ордену Мужества посмертно.Видеоматериалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, передали в военно-следственное управление СК по Западному военному округу.Тридцатилетний Бен Грант — сын члена парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Хелен Грант.В конце мая Следственный комитет сообщил, что даст уголовно-правовую оценку его действиям. Известно, что Грант отслужил более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.По данным российского Минобороны, сейчас в Донбассе остаются около 3,5 тысячи иностранных наемников из 6,6 тысячи. В ведомстве предупреждают, что они не могут считаться комбатантами и их ждет уголовная ответственность.
https://ria.ru/20220602/naemniki-1792576991.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), великобритания, сша, россия, парламент великобритании
11:08 02.06.2022 (обновлено: 17:47 02.06.2022)
 
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками

Росгвардеец Бисултанов погиб 26 мая в бою с иностранными наемниками в Донбассе

© Фото : РосгвардияПодбитый бронетранспортер Росгвардии, в котором находился Адам Бисултанов
Подбитый бронетранспортер Росгвардии, в котором находился Адам Бисултанов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Росгвардия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе в бою против иностранных наемников, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщила пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая товарищей при выполнении боевой задачи.

"Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. Двадцать восьмого мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Бисултанов прикрывал личный состав. Противник подбил из гранатомета бронетранспортер, в котором он находился. Несмотря на множественные ранения, росгвардеец продолжал прикрывать своих товарищей. При очередном попадании в БТР сержант получил ранения, несовместимые с жизнью.
Командование ходатайствовало о представлении Бисултанова к ордену Мужества посмертно.
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Тридцатилетний Бен Грант — сын члена парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Хелен Грант.
В конце мая Следственный комитет сообщил, что даст уголовно-правовую оценку его действиям. Известно, что Грант отслужил более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.
По данным российского Минобороны, сейчас в Донбассе остаются около 3,5 тысячи иностранных наемников из 6,6 тысячи. В ведомстве предупреждают, что они не могут считаться комбатантами и их ждет уголовная ответственность.
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