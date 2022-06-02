https://ria.ru/20220602/cherepakha-1792681589.html

В Мурманске ищут хозяев для красноухой черепахи, найденной среди мусора

В Мурманске ищут хозяев для красноухой черепахи, найденной среди мусора - РИА Новости, 02.06.2022

В Мурманске ищут хозяев для красноухой черепахи, найденной среди мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Мурманской области ищет хозяев для красноухой черепахи, которая была найдена на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:39

2022-06-02T16:39

2022-06-02T16:51

общество

мурманская область

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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Мурманской области ищет хозяев для красноухой черепахи, которая была найдена на сортировочной ленте в экотехнопарке, сообщила пресс-служба компании."К счастью, во время транспортировки отходов и их перевалки черепаха не пострадала, ее помыли, обследовали и накормили. Сейчас она временно размещена дома у ведущего инженера по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО "Ситиматик" Натальи Раевской", - говорится в сообщении.В компании озвучили пожелания для будущего хозяина черепахи: ей необходим подходящий террариум, фильтр, терморегулятор, греющие и ультрафиолетовые лампы. Сухой корм и шарики для питания не подходят, нужны морепродукты и витамины."Всего несколько условий и будет у вас замечательный спокойный питомец без шерсти и шума. И даже кормить не каждый день надо – идеально же!" – приводятся в сообщении слова Раевской.В самой компании уточнили, что выброшенных животных сотрудники экотехнопарка находят редко, куда чаще – старые, ставшие ненужными вещи с богатой историей, в числе которых вышедшие из строя музыкальные инструменты, одежда, сувениры. На территории экотехнопарка есть небольшой музей таких предметов. Совсем скоро его смогут посетить участники экскурсий, которые будут организованы туристическими операторами Заполярья при поддержке правительства Мурманской области.Сообщается, что мурманский филиал АО "Ситиматик" (регоператор) совместно с представителями регионального правительства собираются разработать программу посещения экотехнопарка и кратно увеличить количество гостей, желающих повысить уровень экологической грамотности и познакомиться с работой регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области.

https://ria.ru/20220119/zhivotnye-1768411423.html

https://ria.ru/20220211/zhivotnye-1772036445.html

мурманская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мурманская область