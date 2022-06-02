https://ria.ru/20220602/chemezov-1792614600.html

Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов

Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022

Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов

Все больше стран берут пример с РФ, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:23

2022-06-02T13:23

2022-06-02T13:23

экономика

технологии

россия

ростех

сергей чемезов

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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Все больше стран берут пример с РФ, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.Напомнив, что "Ростех" давно отказался от использования долларов в связи с санкциями против российского финансового сектора, Чемезов сообщил, что корпорация увеличила платежи в рублях и национальных валютах."Как показало время, такая бизнес-политика была стратегически правильной. Можно сказать, что Россия была флагманом в отказе от долларовой монополии и западных платежных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру и начали активно переходить на расчеты в национальных валютах для своей финансовой безопасности", - цитирует Чемезова турецкая газета Star.По его словам, партнерские отношения со странами с давними традициями сотрудничества и взаимного доверия обязательно будут укрепляться."Мы знаем цену словам, в этом наше главное отличие от Запада, где сегодня говорят одно, а завтра могут сделать совсем другое. У нас больше нет иллюзий по поводу партнерства с западными странами", - подчеркнул он."Я нахожусь под персональными санкциями с 2014 года. Я подхожу к этому философски — как личное вознаграждение. Для меня это означает, что моя работа не напрасна и что "Ростех" успешно выполнил свои обязанности", - добавил Чемезов.

https://ria.ru/20220530/bumaga-1791676479.html

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экономика, технологии, россия, ростех, сергей чемезов