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Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022
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Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов
Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022
Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов
Все больше стран берут пример с РФ, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
экономика
технологии
россия
ростех
сергей чемезов
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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Все больше стран берут пример с РФ, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.Напомнив, что "Ростех" давно отказался от использования долларов в связи с санкциями против российского финансового сектора, Чемезов сообщил, что корпорация увеличила платежи в рублях и национальных валютах."Как показало время, такая бизнес-политика была стратегически правильной. Можно сказать, что Россия была флагманом в отказе от долларовой монополии и западных платежных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру и начали активно переходить на расчеты в национальных валютах для своей финансовой безопасности", - цитирует Чемезова турецкая газета Star.По его словам, партнерские отношения со странами с давними традициями сотрудничества и взаимного доверия обязательно будут укрепляться."Мы знаем цену словам, в этом наше главное отличие от Запада, где сегодня говорят одно, а завтра могут сделать совсем другое. У нас больше нет иллюзий по поводу партнерства с западными странами", - подчеркнул он."Я нахожусь под персональными санкциями с 2014 года. Я подхожу к этому философски — как личное вознаграждение. Для меня это означает, что моя работа не напрасна и что "Ростех" успешно выполнил свои обязанности", - добавил Чемезов.
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экономика, технологии, россия, ростех, сергей чемезов
13:23 02.06.2022
 
Многие страны отказываются от платежей в долларах, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Чемезов: многие страны берут пример с России, отказываясь от доллара

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Все больше стран берут пример с РФ, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Напомнив, что "Ростех" давно отказался от использования долларов в связи с санкциями против российского финансового сектора, Чемезов сообщил, что корпорация увеличила платежи в рублях и национальных валютах.
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"Как показало время, такая бизнес-политика была стратегически правильной. Можно сказать, что Россия была флагманом в отказе от долларовой монополии и западных платежных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру и начали активно переходить на расчеты в национальных валютах для своей финансовой безопасности", - цитирует Чемезова турецкая газета Star.
По его словам, партнерские отношения со странами с давними традициями сотрудничества и взаимного доверия обязательно будут укрепляться.
"Мы знаем цену словам, в этом наше главное отличие от Запада, где сегодня говорят одно, а завтра могут сделать совсем другое. У нас больше нет иллюзий по поводу партнерства с западными странами", - подчеркнул он.
"Я нахожусь под персональными санкциями с 2014 года. Я подхожу к этому философски — как личное вознаграждение. Для меня это означает, что моя работа не напрасна и что "Ростех" успешно выполнил свои обязанности", - добавил Чемезов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияРостехСергей Чемезов
 
 
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