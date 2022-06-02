https://ria.ru/20220602/bespilotniki-1792581001.html

Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки

Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 02.06.2022

Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:56

2022-06-02T11:56

2022-06-02T12:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской Народной Республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова 2022-06-02T11:56 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины