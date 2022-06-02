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Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки
Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 02.06.2022
Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:56
2022-06-02T11:56
2022-06-02T12:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской Народной Республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова
2022-06-02T11:56
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PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
11:56 02.06.2022 (обновлено: 12:28 02.06.2022)
Российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки
Минобороны: российские комплексы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки