https://ria.ru/20220602/armeniya-1792686058.html
Дни культуры Армении в России открываются в Москве
Дни культуры Армении в России открываются в Москве - РИА Новости, 02.06.2022
Дни культуры Армении в России открываются в Москве
Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:59
2022-06-02T16:59
2022-06-02T16:59
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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России."В Москве открываются Дни культуры Армении в России. В этом году они приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", — говорится на странице дипмиссии в соцсетях.Отмечается, что в рамках Дней культуры в Москве состоятся выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении."Концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна состоится 10 июня в 19.00 в концертном зале П.И.Чайковского. В программе: П.Чайковский, А.Хачатурян, А. Бабаджян", — говорится в сообщении.Отмечается, что концерт Национального струнного квартета имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна состоится 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.
https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, россия, москва, новости культуры
Дни культуры Армении в России открываются в Москве
Дни культуры Армении откроются в Москве выступлением двух лучших музыкальных коллективов
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России.
"В Москве открываются Дни культуры Армении в России. В этом году они приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", — говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
Отмечается, что в рамках Дней культуры в Москве состоятся выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении.
"Концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна состоится 10 июня в 19.00 в концертном зале П.И.Чайковского. В программе: П.Чайковский, А.Хачатурян, А. Бабаджян", — говорится в сообщении.
Отмечается, что концерт Национального струнного квартета имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна состоится 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.