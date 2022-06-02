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Дни культуры Армении в России открываются в Москве - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
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Дни культуры Армении в России открываются в Москве
Дни культуры Армении в России открываются в Москве - РИА Новости, 02.06.2022
Дни культуры Армении в России открываются в Москве
Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:59
2022-06-02T16:59
культура
армения
россия
москва
новости культуры
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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России."В Москве открываются Дни культуры Армении в России. В этом году они приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", — говорится на странице дипмиссии в соцсетях.Отмечается, что в рамках Дней культуры в Москве состоятся выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении."Концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна состоится 10 июня в 19.00 в концертном зале П.И.Чайковского. В программе: П.Чайковский, А.Хачатурян, А. Бабаджян", — говорится в сообщении.Отмечается, что концерт Национального струнного квартета имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна состоится 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.
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армения, россия, москва, новости культуры
16:59 02.06.2022
 
Дни культуры Армении в России открываются в Москве

Дни культуры Армении откроются в Москве выступлением двух лучших музыкальных коллективов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТатевский монастырь в Сюникской области Армении
Татевский монастырь в Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России.
"В Москве открываются Дни культуры Армении в России. В этом году они приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", — говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
Отмечается, что в рамках Дней культуры в Москве состоятся выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении.
"Концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна состоится 10 июня в 19.00 в концертном зале П.И.Чайковского. В программе: П.Чайковский, А.Хачатурян, А. Бабаджян", — говорится в сообщении.
Отмечается, что концерт Национального струнного квартета имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна состоится 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.
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