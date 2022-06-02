https://ria.ru/20220602/armeniya-1792686058.html

Дни культуры Армении в России открываются в Москве

Дни культуры Армении в России открываются в Москве - РИА Новости, 02.06.2022

Дни культуры Армении в России открываются в Москве

Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:59

2022-06-02T16:59

2022-06-02T16:59

культура

армения

россия

москва

новости культуры

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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Дни культуры Армении в РФ открываются в Москве, сообщили в четверг в армянском посольстве в России."В Москве открываются Дни культуры Армении в России. В этом году они приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", — говорится на странице дипмиссии в соцсетях.Отмечается, что в рамках Дней культуры в Москве состоятся выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении."Концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна состоится 10 июня в 19.00 в концертном зале П.И.Чайковского. В программе: П.Чайковский, А.Хачатурян, А. Бабаджян", — говорится в сообщении.Отмечается, что концерт Национального струнного квартета имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна состоится 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

армения

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

армения, россия, москва, новости культуры