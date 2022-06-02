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"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России" - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России"
"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России" - РИА Новости, 02.06.2022
"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России"
Российская авиакомпания "Аэрофлот" передаст выполняемые из хаба в Красноярске рейсы дочерней "России", сообщает пресс-служба головного перевозчика. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:38
2022-06-02T12:46
аэрофлот
россия (авиакомпания)
красноярск
новости компаний - экономика
туризм
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" передаст выполняемые из хаба в Красноярске рейсы дочерней "России", сообщает пресс-служба головного перевозчика."Хаб "Аэрофлота" в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского достиг высоких результатов по итогам первого года работы. За короткий срок мы добились поставленной цели - "Аэрофлот" создал перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Сделано многое, но впереди нас ждет насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского."Аэрофлот" открыл хаб в Красноярске 1 июня 2021 года. За год собственными межрегиональными рейсами компании из Красноярска воспользовалось 285 тысяч человек. Суммарный пассажиропоток авиакомпаний группы достиг порядка 1 миллиона человек. В течение первого года работы хаба "Аэрофлот" открыл рейсы из Красноярска в города близлежащих субъектов РФ. Самыми популярными направлениями за год стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.Выполнение большинства собственных рейсов "Аэрофлота" из Красноярска с 6 июня будет передано "России", она будет осуществлять рейсы в Сочи, Благовещенск, Иркутск. На указанных маршрутах планируется эксплуатировать воздушные суда Boeing 737-800, моноклассная конфигурация салона самолетов на 189 кресел позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. В середине июня "Россия" дополнительно расширит маршрутную сеть из Красноярска и начнет выполнять полеты по ряду новых направлений - в Новый Уренгой и крупнейшие города Киргизии - Ош и Бишкек.Также возобновятся полеты в Читу. На этих маршрутах будет эксплуатироваться отечественный самолет SSJ100. Пассажиры, имеющие билеты на региональные рейсы "Аэрофлота" из Красноярска по перечисленным маршрутам с датой вылета после 6 июня 2022 года, будут автоматически переоформлены на рейсы "России".
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аэрофлот, россия (авиакомпания), красноярск, новости компаний - экономика, новости - туризм
12:38 02.06.2022 (обновлено: 12:46 02.06.2022)
 

"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" передаст выполняемые из хаба в Красноярске рейсы дочерней "России", сообщает пресс-служба головного перевозчика.
"Хаб "Аэрофлота" в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского достиг высоких результатов по итогам первого года работы. За короткий срок мы добились поставленной цели - "Аэрофлот" создал перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Сделано многое, но впереди нас ждет насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского.
"Для наращивания объемов перевозок в регионах по более доступным ценам, мы решили передать выполнение рейсов из Красноярского хаба в рамках группы "Аэрофлот" дочерней авиакомпании "Россия". Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании "Россия" отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing 737-800 в моноклассной компоновке эконом. Уверен, база группы "Аэрофлот" в Красноярске продолжит развиваться в качестве одного из ведущих пассажирских и грузовых региональных узлов России", - отметил он.
"Аэрофлот" открыл хаб в Красноярске 1 июня 2021 года. За год собственными межрегиональными рейсами компании из Красноярска воспользовалось 285 тысяч человек. Суммарный пассажиропоток авиакомпаний группы достиг порядка 1 миллиона человек. В течение первого года работы хаба "Аэрофлот" открыл рейсы из Красноярска в города близлежащих субъектов РФ. Самыми популярными направлениями за год стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Выполнение большинства собственных рейсов "Аэрофлота" из Красноярска с 6 июня будет передано "России", она будет осуществлять рейсы в Сочи, Благовещенск, Иркутск. На указанных маршрутах планируется эксплуатировать воздушные суда Boeing 737-800, моноклассная конфигурация салона самолетов на 189 кресел позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. В середине июня "Россия" дополнительно расширит маршрутную сеть из Красноярска и начнет выполнять полеты по ряду новых направлений - в Новый Уренгой и крупнейшие города Киргизии - Ош и Бишкек.
Также возобновятся полеты в Читу. На этих маршрутах будет эксплуатироваться отечественный самолет SSJ100. Пассажиры, имеющие билеты на региональные рейсы "Аэрофлота" из Красноярска по перечисленным маршрутам с датой вылета после 6 июня 2022 года, будут автоматически переоформлены на рейсы "России".
 
ТуризмАэрофлотРоссия (авиакомпания)КрасноярскНовости компаний - ЭкономикаНовости - Туризм
 
 
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