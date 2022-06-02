https://ria.ru/20220602/aeroflot-1792595841.html

"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России"

"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России" - РИА Новости, 02.06.2022

"Аэрофлот" передаст рейсы из хаба в Красноярске "России"

Российская авиакомпания "Аэрофлот" передаст выполняемые из хаба в Красноярске рейсы дочерней "России", сообщает пресс-служба головного перевозчика. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:38

2022-06-02T12:38

2022-06-02T12:46

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" передаст выполняемые из хаба в Красноярске рейсы дочерней "России", сообщает пресс-служба головного перевозчика."Хаб "Аэрофлота" в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского достиг высоких результатов по итогам первого года работы. За короткий срок мы добились поставленной цели - "Аэрофлот" создал перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Сделано многое, но впереди нас ждет насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского."Аэрофлот" открыл хаб в Красноярске 1 июня 2021 года. За год собственными межрегиональными рейсами компании из Красноярска воспользовалось 285 тысяч человек. Суммарный пассажиропоток авиакомпаний группы достиг порядка 1 миллиона человек. В течение первого года работы хаба "Аэрофлот" открыл рейсы из Красноярска в города близлежащих субъектов РФ. Самыми популярными направлениями за год стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.Выполнение большинства собственных рейсов "Аэрофлота" из Красноярска с 6 июня будет передано "России", она будет осуществлять рейсы в Сочи, Благовещенск, Иркутск. На указанных маршрутах планируется эксплуатировать воздушные суда Boeing 737-800, моноклассная конфигурация салона самолетов на 189 кресел позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. В середине июня "Россия" дополнительно расширит маршрутную сеть из Красноярска и начнет выполнять полеты по ряду новых направлений - в Новый Уренгой и крупнейшие города Киргизии - Ош и Бишкек.Также возобновятся полеты в Читу. На этих маршрутах будет эксплуатироваться отечественный самолет SSJ100. Пассажиры, имеющие билеты на региональные рейсы "Аэрофлота" из Красноярска по перечисленным маршрутам с датой вылета после 6 июня 2022 года, будут автоматически переоформлены на рейсы "России".

https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791271000.html

красноярск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, россия (авиакомпания), красноярск, новости компаний - экономика, новости - туризм