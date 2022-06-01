https://ria.ru/20220601/zemletryasenie-1792375528.html

На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек

На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек - РИА Новости, 01.06.2022

На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек

Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:22

2022-06-01T15:22

2022-06-01T15:29

в мире

китай

сычуань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/72/1560677235_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_716ed2b89c19b0594d1268f714246d98.jpg

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.По состоянию на 18.30 (13.30 мск) землетрясение затронуло ряд населенных пунктов уездов Лушань и Баосин.Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html

китай

сычуань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сычуань, происшествия