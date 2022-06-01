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На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек - РИА Новости, 01.06.2022
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На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек - РИА Новости, 01.06.2022
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек
Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:22
2022-06-01T15:29
в мире
китай
сычуань
происшествия
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.По состоянию на 18.30 (13.30 мск) землетрясение затронуло ряд населенных пунктов уездов Лушань и Баосин.Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.
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в мире, китай, сычуань, происшествия
15:22 01.06.2022 (обновлено: 15:29 01.06.2022)
 
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек

Центральное телевидение Китая: при землетрясении погиб как минимум один человек

CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань, Китай
Город Чэнду провинции Сычуань, Китай - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY 4.0 / Wwklion /
Город Чэнду провинции Сычуань, Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.
По состоянию на 18.30 (13.30 мск) землетрясение затронуло ряд населенных пунктов уездов Лушань и Баосин.
"Сообщений о пострадавших в уезде Лушань на данный момент не поступало. В уезде Баосин 1 человек погиб, 1 человек получил серьезные ранения, 5 человек получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.
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