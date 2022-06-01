https://ria.ru/20220601/zemletryasenie-1792375528.html
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек - РИА Новости, 01.06.2022
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек
Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:22
2022-06-01T15:22
2022-06-01T15:29
в мире
китай
сычуань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/72/1560677235_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_716ed2b89c19b0594d1268f714246d98.jpg
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.По состоянию на 18.30 (13.30 мск) землетрясение затронуло ряд населенных пунктов уездов Лушань и Баосин.Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html
китай
сычуань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/72/1560677235_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_159b4a62ae4e7d211981df8926fca58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сычуань, происшествия
15:22 01.06.2022 (обновлено: 15:29 01.06.2022)
На юго-западе Китая при землетрясении погиб человек
Центральное телевидение Китая: при землетрясении погиб как минимум один человек