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Запорожские власти выразили надежду на превращение в российский округ - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/zaporozhe-1792306105.html
Запорожские власти выразили надежду на превращение в российский округ
Запорожские власти выразили надежду на превращение в российский округ - РИА Новости, 01.06.2022
Запорожские власти выразили надежду на превращение в российский округ
В Запорожье надеются, что регион и другие освобожденные территории Украины войдут в состав России в статусе федерального округа, заявил глава запорожской... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:31
2022-06-01T12:42
специальная военная операция на украине
запорожская область
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Запорожье надеются, что регион и другие освобожденные территории Украины войдут в состав России в статусе федерального округа, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью."Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим", - сказал Балицкий в эфире Первого канала. "Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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запорожская область, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:31 01.06.2022 (обновлено: 12:42 01.06.2022)
 
Запорожские власти выразили надежду на превращение в российский округ

Балицкий выразил надежду на вхождение Запорожской области в состав России в качестве ФО

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Запорожье надеются, что регион и другие освобожденные территории Украины войдут в состав России в статусе федерального округа, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью.
"Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим", - сказал Балицкий в эфире Первого канала. "Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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