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ВСУ обстреляли минами Байрак и Горловку - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/vsu-1792476294.html
ВСУ обстреляли минами Байрак и Горловку
ВСУ обстреляли минами Байрак и Горловку - РИА Новости, 01.06.2022
ВСУ обстреляли минами Байрак и Горловку
Украинские войска дважды обстреляли минами калибром 120 миллиметров поселок шахты имени Гагарина в донецкой Горловке и выпустили мины калибром 82 миллиметра по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:49
2022-06-01T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
горловка
россия
стирол
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли минами калибром 120 миллиметров поселок шахты имени Гагарина в донецкой Горловке и выпустили мины калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак за 40 минут, заявляет представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:15 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 19:40 - н.п. Дзержинск (ш-та Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 19:55 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/pomosch-1792472146.html
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, горловка, россия, стирол, ситуация в днр и лнр
20:49 01.06.2022
 
ВСУ обстреляли минами Байрак и Горловку

ДНР: украинские войска обстреляли минами калибром 82 миллиметра Байрак и Горловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли минами калибром 120 миллиметров поселок шахты имени Гагарина в донецкой Горловке и выпустили мины калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак за 40 минут, заявляет представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:15 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 19:40 - н.п. Дзержинск (ш-та Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 19:55 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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