https://ria.ru/20220601/tretyakovka-1792308554.html

Состоялось открытие нового паблик-арт проекта в Новой Третьяковке

Состоялось открытие нового паблик-арт проекта в Новой Третьяковке - РИА Новости, 01.06.2022

Состоялось открытие нового паблик-арт проекта в Новой Третьяковке

Новый паблик-арт проект открылся на территории Новой Третьяковки. В него вошли мурал современного художника Дмитрия Аске, а также работы школьников и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T06:30

2022-06-01T06:30

2022-06-01T12:39

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Новый паблик-арт проект открылся на территории Новой Третьяковки. В него вошли мурал современного художника Дмитрия Аске, а также работы школьников и студентов-сценографов ГИТИСа.Открытие нового паблик-арт проекта состоялось в пространстве колоннады Новой Третьяковки со стороны реки. Он состоит из нескольких частей — мурала Аске, проекта победителей открытого конкурса для школьников на Восточном фасаде Новой Третьяковки, фотовыставки работ финалистов конкурса на набережной напротив мурала, а также проектов студентов-сценографов ГИТИСа, реализованных в парке "Музеон", в том числе, двух проектов, созданных по идеям студентов победителями Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Каждое произведение сопровождается музыкой, которая доступна по QR-коду.Автор мурала, художник и скульптор Дмитрий Аске рассказал, что, в первую очередь, на проект его вдохновило искусство из коллекции Третьяковской галереи."Лицевая сторона мурала — это оммажи на произведения из коллекции Третьяковки из разных периодов ХХ века, про разные времена в нашей стране, вторая сторона дополняет лицевую, она про разные периоды жизни человека. Хотелось бы, чтобы зритель имел свободное пространство для размышления, чтобы кто-то из зрителей настолько вдохновился, что пошёл бы в музей посмотреть произведения, на которые я опирался", — объяснил он задумку."Глобальная идея этого проекта — познакомить людей с современным искусством, потому что для многих посетителей парка, а это самый посещаемый парк Москвы, куда приходит 20 миллионов человек в год — это первая встреча с этим жанром. Мне, как организатору выставок, конечно, хотелось бы, чтобы современное искусство перестало людей настораживать и пугать, а чтобы люди от него получали удовольствие", — сказала в ходе открытия автор проекта и руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.По словам спикера, новый мурал — "яркий, интересный, сложный и умный". "Современное искусство в России живет и развивается, безусловно, и никак иначе", — добавила она.Проект организован совместно Московской международной биеннале современного искусства, Третьяковской галереей и Парком Горького при поддержке Минкультуры РФ и депкульта Москвы.

https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, третьяковская галерея, гитис, музеон, москва, россия, куда сходить