https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792488863.html

День 98-й: уничтожение националистов, сокращение потерь российской стороны

День 98-й: уничтожение националистов, сокращение потерь российской стороны - РИА Новости, 01.06.2022

День 98-й: уничтожение националистов, сокращение потерь российской стороны

За последние сутки высокоточные ракеты РФ поразили пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники, еще по 61 ударила армейская РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T22:41

2022-06-01T22:41

2022-06-01T22:41

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вашингтон (штат)

киев

сша

су-25

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За последние сутки высокоточные ракеты РФ поразили пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники, еще по 61 ударила армейская авиация, в результате этого уничтожено более 140 националистов, также российская ПВО сбила самолет Су-25 в ДНР и один вертолет Ми-8 в районе Харькова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.Ход операцииПо данным Минобороны РФ, высокоточными ракетами поражены пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники, еще по 61 ударила армейская авиация. В результате этих ударов уничтожено более 140 националистов, а также 9 танков и БМП, батарея "Градов", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей.Кроме того, российская ПВО сбила самолет Су-25 в ДНР и один вертолет Ми-8 в районе Харькова, а также семь беспилотников и две ракеты "Смерч".По мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований. Он также отметил, что российская спецоперация на Украине завершится, когда Киев "созреет" для переговоров. По данным Картаполова, Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, "это результат изменения подхода к ведению боевых действий".Относительно возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что она априори не исключена, но она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена.Возможные провокацииРоссия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ, об этом в среду сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин.В общей сложности российская сторона за последнее время направила 12 вербальных нот, в которых подробно описаны места и способы предполагаемых провокаций украинской стороны. По словам дипломата, российская сторона настаивает на безотлагательном распространении нот среди всех государств ОЗХО.Поставки западного оружияЗамминистра обороны США Колин Каль в среду сообщил журналистам, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе. По его словам, США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить поставки.Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что поставки Вашингтоном оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и РФ, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.В то же время газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы сообщила, что правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель. Речь идет о так называемом легком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось.

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792484121.html

вашингтон (штат)

киев

сша

украина

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Наталья Макарова

владимир зеленский, вашингтон (штат), киев, сша, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина