https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html

Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД

Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022

Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД

Нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью, говорится в докладе российского... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:52

2022-06-01T21:52

2022-06-01T23:28

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью, говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом."Нарушения прав россиян в государствах "коллективного Запада" приобрели массовый характер. Среди наиболее распространённых нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.", - говорится в документе, опубликованном на портале МИД.Отмечается, что доклад является продолжением усилий министерства по привлечению внимания к проблемам, связанным с нарушением прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. "Этим вопросам МИД России уделяет самое пристальное внимание в своей работе", - пояснило ведомство.Уточняется, что с момента выхода предыдущего доклада "не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось"."К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220527/rusofobiya-1791287309.html

https://ria.ru/20220527/rusofobiya-1791082516.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире