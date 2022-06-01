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Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022
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Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД
Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022
Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД
Нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью, говорится в докладе российского... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:52
2022-06-01T23:28
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью, говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом."Нарушения прав россиян в государствах "коллективного Запада" приобрели массовый характер. Среди наиболее распространённых нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.", - говорится в документе, опубликованном на портале МИД.Отмечается, что доклад является продолжением усилий министерства по привлечению внимания к проблемам, связанным с нарушением прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. "Этим вопросам МИД России уделяет самое пристальное внимание в своей работе", - пояснило ведомство.Уточняется, что с момента выхода предыдущего доклада "не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось"."К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины", - добавляется в сообщении.
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россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
21:52 01.06.2022 (обновлено: 23:28 01.06.2022)
 
Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД

МИД представил доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью, говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом.
"Нарушения прав россиян в государствах "коллективного Запада" приобрели массовый характер. Среди наиболее распространённых нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.", - говорится в документе, опубликованном на портале МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
27 мая, 18:57
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Отмечается, что доклад является продолжением усилий министерства по привлечению внимания к проблемам, связанным с нарушением прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. "Этим вопросам МИД России уделяет самое пристальное внимание в своей работе", - пояснило ведомство.
Уточняется, что с момента выхода предыдущего доклада "не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось".
"К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины", - добавляется в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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