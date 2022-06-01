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Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет
Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет - РИА Новости, 01.06.2022
Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет
В случае поставки Украине обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями, конкретных сроков нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:35
2022-06-01T23:35
2022-06-01T23:35
в мире
киев
украина
германия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. В случае поставки Украине обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями, конкретных сроков нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Берлине.Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц пообещал Киеву дополнительно поставить ракеты ПВО Iris-T и радар слежения.Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила изданию Die Welt, что поставки обещанных вооружений могут идти "месяцы"."Да, это продлится, а именно месяцы", - привело издание слова министра.
https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791137830.html
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в мире, киев, украина, германия, анналена бербок
Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет
Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет