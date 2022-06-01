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Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет - РИА Новости, 01.06.2022
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Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет
Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет - РИА Новости, 01.06.2022
Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет
В случае поставки Украине обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями, конкретных сроков нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:35
2022-06-01T23:35
в мире
киев
украина
германия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. В случае поставки Украине обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями, конкретных сроков нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Берлине.Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц пообещал Киеву дополнительно поставить ракеты ПВО Iris-T и радар слежения.Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила изданию Die Welt, что поставки обещанных вооружений могут идти "месяцы"."Да, это продлится, а именно месяцы", - привело издание слова министра.
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в мире, киев, украина, германия, анналена бербок
23:35 01.06.2022
 
Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет

Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков доставки Киеву обещанных ракет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. В случае поставки Украине обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями, конкретных сроков нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Берлине.
Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц пообещал Киеву дополнительно поставить ракеты ПВО Iris-T и радар слежения.
"Что касается новейших систем вооружений, которые мы хотим поставить для оборонительной борьбы Украине, то речь идет, как вы сказали, о поставках промышленности. Они быстро пройдут после того, как промышленность сможет подготовить эти поставки. О точных данных мы не хотим сообщать по конкретным причинам, вы о них знаете. Но там нет препятствий, кроме как способности поставить", - сказал Шольц.
Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила изданию Die Welt, что поставки обещанных вооружений могут идти "месяцы".
"Да, это продлится, а именно месяцы", - привело издание слова министра.
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