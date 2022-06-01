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В Москве упростили порядок получения льготных путевок в санатории

В Москве упростили порядок получения льготных путевок в санатории - РИА Новости, 01.06.2022

В Москве упростили порядок получения льготных путевок в санатории

Порядок получения льготных путевок в санатории и на курорты упростили в Москве, соответствующее постановление мэра Сергея Собянина вступает в силу в среду,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:50

2022-06-01T00:50

2022-06-01T10:28

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Порядок получения льготных путевок в санатории и на курорты упростили в Москве, соответствующее постановление мэра Сергея Собянина вступает в силу в среду, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Правительство Москвы упростило порядок постановки на учет для получения льготных санаторно-курортных путевок для отдельных категорий граждан (ветеранов войны и труда, инвалидов, неработающих пенсионеров и других). Постановление по данному вопросу подписал Собянин.Уже в среду в интерактивную форму на портале mos.ru внесут изменения, которые сделают подачу заявления для постановки на учет на получение путевки проще, быстрее и удобнее.В частности, сокращается количество заполняемых полей. Заявитель должен будет указать минимум сведений о себе: паспортные данные, сведения о наличии регистрации в Москве и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию. А для заявителей из числа федеральных и московских льготников, получающих ежемесячную городскую денежную выплату, исключается и необходимость выбора льготной категории.Помимо этого, паспортные данные, СНИЛС и адрес регистрации будут проверяться автоматически в онлайн-режиме при подаче электронного заявления, что сократит количество ошибок, снизит трудозатраты и сэкономит время на обработку поданных заявлений.Также новым порядком сокращается перечень предоставляемых документов. Так, более не требуется прикрепление скан-копий пенсионных документов, выданных ведомственными пенсионными отделами либо отделениями ПФР других регионов. В большинстве случаев необходимые документы будут запрошены и проверены без участия заявителя путем межведомственного электронного взаимодействия.Обязательным для всех заявителей является только прикрепление скан-копии медицинской справки формы № 070/у. В исключительных случаях понадобится также прикрепить скан-копии документов, которые не могут быть получены органами власти без участия заявителя (например, свидетельство о рождении иностранного образца, заключение бюро судебно-медицинской экспертизы и тому подобное).Выбор места санаторно-курортного лечения будет осуществляться с учетом индивидуальных потребностей заявителей. Медицинские справки по форме № 070/у будут выдавать городские поликлиники по месту прикрепления, а в случае отсутствия прикрепления – медицинские организации по месту обслуживания (например, ведомственные поликлиники).Обязательное участие в выдаче справки врачей, наблюдающих заявителя на постоянной основе, позволит подбирать оптимальный профиль, сезон и место лечения для конкретных заявителей.Как сообщала пресс-служба мэра и правительства столицы, всего в 2022 году планируется обеспечить путевками на санаторно-курортное лечение 245 тысяч москвичей льготных категории.

https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, новости - туризм