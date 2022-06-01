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Экс-принцессу Катара нашли мертвой в Испании, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
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Экс-принцессу Катара нашли мертвой в Испании, сообщили СМИ
Экс-принцессу Катара нашли мертвой в Испании, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
Экс-принцессу Катара нашли мертвой в Испании, сообщили СМИ
Тело Касии Галланьо, бывшей жены дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы аль Тани, обнаружили в городе Марбелья на южном побережье Испании, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:55
2022-06-01T13:55
в мире
франция
катар
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тело Касии Галланьо, бывшей жены дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы аль Тани, обнаружили в городе Марбелья на южном побережье Испании, сообщил телеканал Sky News.По информации СМИ, аль Тани с 1992 года живет во Франции, так как в Катаре его обвинили в попытке организации госпереворота. Пара поженилась в 2004-м, в браке у них родились три дочери.В 2012 году они расстались, а Галланьо обвинила экс-супруга в насилии над старшим ребенком. После этого в течение десяти лет она боролась за право опеки над дочерями, однако детей отдали отцу.Женщина скончалась в возрасте 45 лет в собственном доме, признаков насильственной смерти на теле не нашли. В последнее время она страдала от депрессии и злоупотребления алкоголем.
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в мире, франция, катар
13:55 01.06.2022
 
Экс-принцессу Катара нашли мертвой в Испании, сообщили СМИ

СМИ: бывшую жену члена королевской семьи Катара Касию Галланьо нашли мертвой в Испании

© Фото из аккаунта Касии Галланио в соцсетиКасия Галланио
Касия Галланио
© Фото из аккаунта Касии Галланио в соцсети
Касия Галланио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тело Касии Галланьо, бывшей жены дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы аль Тани, обнаружили в городе Марбелья на южном побережье Испании, сообщил телеканал Sky News.
По информации СМИ, аль Тани с 1992 года живет во Франции, так как в Катаре его обвинили в попытке организации госпереворота. Пара поженилась в 2004-м, в браке у них родились три дочери.
В 2012 году они расстались, а Галланьо обвинила экс-супруга в насилии над старшим ребенком. После этого в течение десяти лет она боролась за право опеки над дочерями, однако детей отдали отцу.
Женщина скончалась в возрасте 45 лет в собственном доме, признаков насильственной смерти на теле не нашли. В последнее время она страдала от депрессии и злоупотребления алкоголем.
 
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