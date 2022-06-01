12:52 01.06.2022 (обновлено: 12:56 01.06.2022)
Новосибирская область отправила 51 тонну гуманитарной помощи в Донбасс
Новосибирская область отправила 51 тонну гуманитарного груза жителям Донбасса
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Рекордную партию – более 51 тонны гуманитарного груза - отправили в среду из Новосибирской области для жителей Донецкой народной республики, сообщило облправительство.
Власти пояснили, что с инициативой в поддержку ДНР выступил агрохолдинг "Сибирский премьер". В отправке гуманитарного груза принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
"Сейчас, когда предприятия узнали о закреплении нашего региона за Беловодским районом ЛНР, стали обращаться с предложением отправить в район специалистов, добровольцев, которые будут заниматься необходимой работой по восстановлению на месте, готовы отправить стройматериалы и так далее. А груз, который мы отправляем сегодня, пойдет на общие нужды жителей Донбасса", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.
Сёмка отметил, что предприниматели региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. В составе груза сегодня – мясо цыплят бройлеров, мука, рыбные, мясные консервы, кондитерские изделия. Гуманитарный груз отправлен автопоездом из трех автомобилей.
По информации министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, на пострадавшие территории впервые будет осуществлен завоз мяса в таком количестве. Планируется, что доставка и передача груза в Донецке представителям правительства Донецкой народной республики состоится 6 июня.
Всего от Новосибирской области в Донбасс уже отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи, собранных благотворительными, общественно-политическими организациями, предпринимателями региона и правительством Новосибирской области. Сбор гуманитарной помощи на территории региона продолжается.