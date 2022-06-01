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Новосибирская область отправила 51 тонну гуманитарной помощи в Донбасс

Новосибирская область отправила 51 тонну гуманитарной помощи в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2022

Новосибирская область отправила 51 тонну гуманитарной помощи в Донбасс

Рекордную партию – более 51 тонны гуманитарного груза - отправили в среду из Новосибирской области для жителей Донецкой народной республики, сообщило... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:52

2022-06-01T12:52

2022-06-01T12:56

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НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Рекордную партию – более 51 тонны гуманитарного груза - отправили в среду из Новосибирской области для жителей Донецкой народной республики, сообщило облправительство.Власти пояснили, что с инициативой в поддержку ДНР выступил агрохолдинг "Сибирский премьер". В отправке гуманитарного груза принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка."Сейчас, когда предприятия узнали о закреплении нашего региона за Беловодским районом ЛНР, стали обращаться с предложением отправить в район специалистов, добровольцев, которые будут заниматься необходимой работой по восстановлению на месте, готовы отправить стройматериалы и так далее. А груз, который мы отправляем сегодня, пойдет на общие нужды жителей Донбасса", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.Сёмка отметил, что предприниматели региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. В составе груза сегодня – мясо цыплят бройлеров, мука, рыбные, мясные консервы, кондитерские изделия. Гуманитарный груз отправлен автопоездом из трех автомобилей.По информации министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, на пострадавшие территории впервые будет осуществлен завоз мяса в таком количестве. Планируется, что доставка и передача груза в Донецке представителям правительства Донецкой народной республики состоится 6 июня.Всего от Новосибирской области в Донбасс уже отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи, собранных благотворительными, общественно-политическими организациями, предпринимателями региона и правительством Новосибирской области. Сбор гуманитарной помощи на территории региона продолжается.

https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791885851.html

https://ria.ru/20220530/lnr-1791826383.html

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здоровье - общество, новосибирская область, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия