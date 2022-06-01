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Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения - РИА Новости, 01.06.2022
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Смоленская область
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Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения
Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения - РИА Новости, 01.06.2022
Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:34
2022-06-01T11:34
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, глава региона поддержал прозвучавшее на рабочем совещании предложение давать отсрочку по уплате аренды тем сельхозтоваропроизводителям, которые берут в пользование заросшие поля, находящиеся в областной и муниципальной собственности."Поддерживаю предложение. Оно перекликается с инициативой по бесплатному предоставлению земельных участков в индустриальных парках на период проектирования и строительства. Необходимо срочно реализовывать данную меру поддержки", – сказал Островский.Кроме того, участники совещания отметили необходимость активизации дополнительного ввода в сельхозоборот земель, которые ранее оказались заброшены. В качестве мер поддержки с этого года в регионе действует новая программа по мелиорации, в рамках которой сельхозпроизводители могут возместить часть своих затрат на спецтехнику. Также Центр "Мой бизнес" осуществляет по заявкам сельхозтоваропроизводителей комплексную услугу по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков. В рамках антикризисных мер Центр оплачивает большую часть выполненных работ за аграриев.
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алексей островский
11:34 01.06.2022
 

Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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СМОЛЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, глава региона поддержал прозвучавшее на рабочем совещании предложение давать отсрочку по уплате аренды тем сельхозтоваропроизводителям, которые берут в пользование заросшие поля, находящиеся в областной и муниципальной собственности.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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"Поддерживаю предложение. Оно перекликается с инициативой по бесплатному предоставлению земельных участков в индустриальных парках на период проектирования и строительства. Необходимо срочно реализовывать данную меру поддержки", – сказал Островский.
Кроме того, участники совещания отметили необходимость активизации дополнительного ввода в сельхозоборот земель, которые ранее оказались заброшены. В качестве мер поддержки с этого года в регионе действует новая программа по мелиорации, в рамках которой сельхозпроизводители могут возместить часть своих затрат на спецтехнику. Также Центр "Мой бизнес" осуществляет по заявкам сельхозтоваропроизводителей комплексную услугу по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков. В рамках антикризисных мер Центр оплачивает большую часть выполненных работ за аграриев.
"Данная мера поддержки актуальная и востребованная, необходимо увеличить объем ее финансирования с тем, чтобы путем субсидирования снизить затраты сельхозпредприятий на межевые и кадастровые работы", – отметил глава региона.
 
Смоленская областьАлексей Островский
 
 
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