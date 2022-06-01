https://ria.ru/20220601/ostrovskiy-1792285379.html

Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения

Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения - РИА Новости, 01.06.2022

Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:34

2022-06-01T11:34

2022-06-01T11:34

смоленская область

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, глава региона поддержал прозвучавшее на рабочем совещании предложение давать отсрочку по уплате аренды тем сельхозтоваропроизводителям, которые берут в пользование заросшие поля, находящиеся в областной и муниципальной собственности."Поддерживаю предложение. Оно перекликается с инициативой по бесплатному предоставлению земельных участков в индустриальных парках на период проектирования и строительства. Необходимо срочно реализовывать данную меру поддержки", – сказал Островский.Кроме того, участники совещания отметили необходимость активизации дополнительного ввода в сельхозоборот земель, которые ранее оказались заброшены. В качестве мер поддержки с этого года в регионе действует новая программа по мелиорации, в рамках которой сельхозпроизводители могут возместить часть своих затрат на спецтехнику. Также Центр "Мой бизнес" осуществляет по заявкам сельхозтоваропроизводителей комплексную услугу по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков. В рамках антикризисных мер Центр оплачивает большую часть выполненных работ за аграриев.

https://ria.ru/20220427/ostrovskiy-1785737415.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский