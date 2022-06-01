https://ria.ru/20220601/ostrovskiy-1792285379.html
Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения
Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения - РИА Новости, 01.06.2022
Островский: необходимо усилить работу по учету земель сельхозназначения
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:34
2022-06-01T11:34
2022-06-01T11:34
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, глава региона поддержал прозвучавшее на рабочем совещании предложение давать отсрочку по уплате аренды тем сельхозтоваропроизводителям, которые берут в пользование заросшие поля, находящиеся в областной и муниципальной собственности."Поддерживаю предложение. Оно перекликается с инициативой по бесплатному предоставлению земельных участков в индустриальных парках на период проектирования и строительства. Необходимо срочно реализовывать данную меру поддержки", – сказал Островский.Кроме того, участники совещания отметили необходимость активизации дополнительного ввода в сельхозоборот земель, которые ранее оказались заброшены. В качестве мер поддержки с этого года в регионе действует новая программа по мелиорации, в рамках которой сельхозпроизводители могут возместить часть своих затрат на спецтехнику. Также Центр "Мой бизнес" осуществляет по заявкам сельхозтоваропроизводителей комплексную услугу по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков. В рамках антикризисных мер Центр оплачивает большую часть выполненных работ за аграриев.
https://ria.ru/20220427/ostrovskiy-1785737415.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский
СМОЛЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать системную работу по учету земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, глава региона поддержал прозвучавшее на рабочем совещании предложение давать отсрочку по уплате аренды тем сельхозтоваропроизводителям, которые берут в пользование заросшие поля, находящиеся в областной и муниципальной собственности.
"Поддерживаю предложение. Оно перекликается с инициативой по бесплатному предоставлению земельных участков в индустриальных парках на период проектирования и строительства. Необходимо срочно реализовывать данную меру поддержки", – сказал Островский
.
Кроме того, участники совещания отметили необходимость активизации дополнительного ввода в сельхозоборот земель, которые ранее оказались заброшены. В качестве мер поддержки с этого года в регионе действует новая программа по мелиорации, в рамках которой сельхозпроизводители могут возместить часть своих затрат на спецтехнику. Также Центр "Мой бизнес" осуществляет по заявкам сельхозтоваропроизводителей комплексную услугу по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков. В рамках антикризисных мер Центр оплачивает большую часть выполненных работ за аграриев.
"Данная мера поддержки актуальная и востребованная, необходимо увеличить объем ее финансирования с тем, чтобы путем субсидирования снизить затраты сельхозпредприятий на межевые и кадастровые работы", – отметил глава региона.